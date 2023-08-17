Диетолог Арзамасцев: после приема кофе цифры на весах уменьшаются из-за потери воды

«пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно».

«После употребления кофе цифры на весах могут совсем немного уменьшиться. Но кофе просто выводит у человека воду, а не стимулирует жиросжигание», – заключил врач.

Бытует мнение, что употребление кофе активизирует процессы метаболизма и жиросжигания, таким образом помогая худеть. Диетолог Арзамасцев объяснил в интервью «Москве 24», почему считать так не стоит.Специалист констатировал, что кофе не является напитком, способствующим похудению –Арзамасцев отметил , что под действием кофеина может учащаться сердцебиение, а также улучшается перистальтика кишечника, однако на избавлении от лишнего веса это никак не сказывается.В то же время цифры на весах после употребления кофе могут снизиться, но происходит это из-за потери воды, добавил он..Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают улучшить работу головного мозга.

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