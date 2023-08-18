Невролог Валентирова: пристрастие к шашлыку повышает риск эссенциального тремора

«Расстройство может возникнуть из-за неправильного питания – избытка в пище алкалоида b-карболина, который образуется во время приготовления животного белка (мяса) при высокой температуре», - уточнила эксперт.

«Тремор возникает при заболеваниях почек, печени и дефиците витамина В12», - констатировала невролог.

В случае развития эссенциального тремора человек сталкивается с проблемой неконтролируемого дрожания разных частей тела, включая конечности и голову. В беседе с «АиФ» невролог Валентирова отметила, что подверженность данному расстройству часто носит наследственный характер, но также риск эссенциального тремора повышается при неправильном питании.Таким образом, пристрастие к шашлыку повышает риск эссенциального тремора. Врач посоветовала как можно реже есть мясо, готовящееся на мангале. Кроме того, добавила Инга Валентирова, к появлению неконтролируемой дрожи могут вести курение, злоупотребление спиртными напитками и коленном, использование некоторых медицинских препаратов.В некоторых случаях возникновение эссенциального тремора может означать, что у человека имеется внутренняя патология.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях у человека может возникать чувство нехватки воздуха.

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