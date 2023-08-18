Врач Романенко: чувство нехватки воздуха могут вызывать болезни сердца и щитовидной железы

«Это так называемое проявление гипервентиляционного синдрома, панического расстройства», – поделилась медик с «Москвой 24».

«Когда щитовидная железа увеличивается в размерах и есть так называемый зоб, это может приводить к тому, что затрудняется дыхание», - предупредила терапевт.

Ощущение нехватки воздуха и невозможности сделать глубокий вдох знакомо многим. Врач Романенко отметила в интервью, что наиболее частой причиной этого нарушения становятся особенности функционирования нервной системы.Также, добавила врач Татьяна Романенко, чувство нехватки воздуха могут вызывать патологии внутренних органов – в частности, болезни сердца и легких. Кроме того, подобное ощущение может беспокоить при дисфункции щитовидной железы, появлении узлов или зоба.Еще одна распространенная патология, способная вызывать чувство нехватки воздуха, – это анемия, характеризуемая низким уровнем железа и гемоглобина, дополнила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляются болезни почек.

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