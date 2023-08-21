Врач Захарова: никогда не полощите рот после чистки зубов - вот почему

«Это может показаться нелогичным, но полоскание сразу после чистки зубов смывает богатую фтором зубную пасту, оставшуюся на ваших зубах. Фтор — это как супергерой для вашей эмали, защищающий ее от сил распада. Итак, примите причудливое ощущение того, что зубная паста задерживается — это ваше секретное оружие», - говорит семейный врач Татьяна Захарва специально для МедикФорум.

Примите правило двух минут

«Настройтесь на свое дыхание, отпустите внешнюю болтовню и позвольте этим щетинкам танцевать. Немного терпения поможет вашим зубам получить то внимание, которого они заслуживают».

Будь "чистящим Пикассо"

«Представьте свои зубы как холст, а свою кисть — как кисть художника. Используйте нежные круговые движения для создания артистизма, достигая каждого уголка и щели. Думайте об этом как о творческом выражении любви к себе, а о своей улыбке как о шедевре».

Сыграйте в игру "Уголки"

Высшая и низшая любовь

«Ваши верхние и нижние зубы — это динамичный дуэт вашего рта», — говорит Захарова.

Не мочите щетку

Не чистите зубы сразу после употребления шоколада, сахара или фруктов

«И помните, всегда ложитесь спать с чистыми зубами — ночью выработка слюны снижается, что снижает эффективность слюны в нейтрализации кислот, выделяемых застарелым зубным налетом».

Распространенным заблуждением является полоскание водой после чистки. Но, по словам врача пришло время отказаться от него.Врач Захарова дала еще несколько советов, когда дело доходит до процедуры чистки зубов: от того, как долго вы должны чистить зубы, до того, под каким углом вы должны держать щетку.Наша жизнь — это вихрь активности, и иногда даже чистка зубов кажется гонкой. Но ваши зубы тоже заслуживают качественного времени.Волшебное число здесь — две-две минуты целенаправленной чистки.Держите щетку под углом 45 градусов к деснам. Это приятное место помогает добраться до линии десен, где происходит все действие. Аккуратно сметите налет, который думает, что может там спрятаться. Поверьте мне, это меняет правила игры для более свежего дыхания и более здоровых десен.Они играют разные роли и заслуживают отдельного внимания. Верхние зубы аккуратно чистите вниз. Нижние зубы чистите снизу вверх с такой же нежностью. Это как дать им пятерку любви, адаптированную к их уникальным личностям.Большая ошибка - это намочить зубную щетку перед тем, как нанести на нее зубную пасту. Если вы намочите зубную щетку перед нанесением зубной пасты, вы разбавите ее. Зубная паста уже содержит необходимое количество влаги. Если она мокрая, она быстрее вспенивается и заставляет вас быстрее ее выплюнуть.Один из таких способов предотвратить повреждение – не спешить чистить зубы после употребления шоколада.Обязательно подождите не менее получаса, прежде чем чистить зубы после еды, содержащей кислоту или сахар, чтобы сохранить крепкую эмаль.Ранее МедикФорум писал о трансжирах в мясе и молочных продуктах.

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