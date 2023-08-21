Терапевт Андреева: через год нужно выбрасывать трусы - стирка не удаляет болезнетворные бактерии
Нижнее белье следует регулярно менять и стирать после использования. Врач идет еще дальше и говорят: при определенных обстоятельствах нижнее белье следует выбрасывать через год.
Гигиеническая рекомендация регулярно стирать нижнее белье и не носить его более одного дня очевидна. Чуть более необычная рекомендация — отказаться от нижнего белья через год и купить новое. В чем смысл рекомендации?
Стирка не удаляет все бактерии с нижнего белья
Есть исследования, которые говорят о том, что даже стирка нижнего белья в стиральной машине не всегда полностью избавляет его от бактерий. По этой причине следует менять трусы на новые один раз в год.
"Даже если вы носите трусы всего день, а потом их стираете, в ткани всегда остаются бактерии. Точнее: бактерии Escherichia Coli. Они относятся к кишечной флоре и совместно ответственны за разложение углеводов и белков. Однако они могут вызывать инфекции в трусах", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Как защитить себя от бактерий E.coli в трусах
Постиранное нижнее белье содержит до десятой доли грамма фекалий. Бактерии, которые прилипают к вашему нижнему белью, — это те же микроорганизмы, которые процветают на интимных участках кожи, независимо от того, насколько хорошо вы моетесь.
Нижнее белье слишком старое – эти болезни грозят
Сюда входят потенциально опасные патогены, такие как кишечная палочка. Эти бактерии со временем накапливаются и потенциально могут привести к проблемам со здоровьем, таким как инфекции мочевыводящих путей.
"Если у вас относительно новое нижнее белье, вам не нужно беспокоиться о крошечном количестве микробов, которые вы не сможете отстирать. Но чтобы поддерживать гигиену в шкафу для нижнего белья, подумайте о замене нижнего белья, которое вы носили и регулярно носите более года".
Бактерии Coli быстро приводят к инфекциям, особенно в открытых ранах. Если у вас нет проблем в интимной зоне, вы можете оставить белье. Тем не менее, нижнее белье имеет срок годности и должно регулярно меняться.
"Как правило, трусы следует стирать при температуре 60 градусов и менять их самое позднее через день. Также можно использовать специальный гигиенический ополаскиватель".
Остерегайтесь инфекций
Всем, кто перенес инфекционное заболевание, следует особенно тщательно стирать нижнее белье. Следующие правила относятся к грибковым заболеваниям, таким как кандидоз или эпидермофития стопы, а также к заболеваниям, вызванным норовирусами:
- При грибковых заболеваниях: нижнее белье и носки стирать отдельно
- Если у вас норовирус, стирайте всю одежду отдельно
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