Терапевт Андреева: через год нужно выбрасывать трусы - стирка не удаляет болезнетворные бактерии

Стирка не удаляет все бактерии с нижнего белья

"Даже если вы носите трусы всего день, а потом их стираете, в ткани всегда остаются бактерии. Точнее: бактерии Escherichia Coli. Они относятся к кишечной флоре и совместно ответственны за разложение углеводов и белков. Однако они могут вызывать инфекции в трусах", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Как защитить себя от бактерий E.coli в трусах

Нижнее белье слишком старое – эти болезни грозят

"Если у вас относительно новое нижнее белье, вам не нужно беспокоиться о крошечном количестве микробов, которые вы не сможете отстирать. Но чтобы поддерживать гигиену в шкафу для нижнего белья, подумайте о замене нижнего белья, которое вы носили и регулярно носите более года".

"Как правило, трусы следует стирать при температуре 60 градусов и менять их самое позднее через день. Также можно использовать специальный гигиенический ополаскиватель".

Остерегайтесь инфекций

При грибковых заболеваниях: нижнее белье и носки стирать отдельно

Если у вас норовирус, стирайте всю одежду отдельно

Гигиеническая рекомендация регулярно стирать нижнее белье и не носить его более одного дня очевидна. Чуть более необычная рекомендация — отказаться от нижнего белья через год и купить новое. В чем смысл рекомендации?Есть исследования, которые говорят о том, что даже стирка нижнего белья в стиральной машине не всегда полностью избавляет его от бактерий. По этой причине следует менять трусы на новые один раз в год.Постиранное нижнее белье содержит до десятой доли грамма фекалий. Бактерии, которые прилипают к вашему нижнему белью, — это те же микроорганизмы, которые процветают на интимных участках кожи, независимо от того, насколько хорошо вы моетесь.Сюда входят потенциально опасные патогены, такие как кишечная палочка. Эти бактерии со временеми потенциально могут привести к проблемам со здоровьем, таким как инфекции мочевыводящих путей.Бактерии Coli быстро приводят к инфекциям, особенно в открытых ранах. Если у вас нет проблем в интимной зоне, вы можете оставить белье. Тем не менее, нижнее белье имеет срок годности и должно регулярно меняться.Всем, кто перенес инфекционное заболевание, следует особенно тщательно стирать нижнее белье. Следующие правила относятся к грибковым заболеваниям, таким как кандидоз или эпидермофития стопы, а также к заболеваниям, вызванным норовирусами:В обоих случаях убедитесь, что стирка не ниже 60 градусов.стирать и использовать сверхмощный или универсальный стиральный порошок. Когда речь идет о деликатных тканях, таких как шерсть или шелк, которые могут дать усадку при горячей стирке, обязательно используйте ополаскиватель.Ранее МедикФорум писал о симптомах болезней почек.

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