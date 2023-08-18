Врач Богатырев: мочеиспускание с дискомфортом и боли в спине возможны при болезни почек

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боль в спине

Врач уролог Артур Богатырев перечислил симптомы заболевания почек.

Врач Богатырев проинформировал в интервью «Известиям», что в первую очередь на вероятное заболевание почек указывает изменившееся мочеиспускание: оно становится затрудненным, учащенным, доставляющим явный дискомфорт. Помимо такого мочеиспускания  с дискомфортом болезни почек также могут боли в спине –

«ноющая или острая боль в пояснице или спине».

Дополнительно врач Богатырев назвалдругие признаки, которые могут говорить о болезни почек:
  • проявления цистита
  • отечное лицо
  • отеки ног
  • беспричинная потеря аппетита
  • кровь в моче
  • повышение температуры тела
  • повышение артериального давления.
Медик отметил, что почечные недуги могут возникать в любом возрасте, а наличие таких хронических заболеваний как сахарный диабет, системная красная волчанка и гипертония делает риск их появления особенно серьезным. При этом, предупредил уролог, развиваться болезни почек могут длительное время незаметно.

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Артур Богатырев
Артур Богатырев
Здоровье
врач уролог-андролог
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