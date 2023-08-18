Врач Богатырев: мочеиспускание с дискомфортом и боли в спине возможны при болезни почек

«ноющая или острая боль в пояснице или спине».

проявления цистита

отечное лицо

отеки ног

беспричинная потеря аппетита

кровь в моче

повышение температуры тела

повышение артериального давления.

Врач Богатырев проинформировал в интервью «Известиям», что в первую очередь на вероятное заболевание почек указывает изменившееся мочеиспускание: оно становится затрудненным, учащенным, доставляющим явный дискомфорт. Помимо такого мочеиспускания с дискомфортом болезни почек также могут боли в спине –Дополнительно врач Богатырев назвал другие признаки, которые могут говорить о болезни почек:Медик отметил, что почечные недуги могут возникать в любом возрасте, а наличие таких хронических заболеваний как сахарный диабет, системная красная волчанка и гипертония делает риск их появления особенно серьезным. При этом, предупредил уролог, развиваться болезни почек могут длительное время незаметно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько серьезным может быть влияние наследственности на развитие рака.

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