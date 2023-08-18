Врач Богатырев: мочеиспускание с дискомфортом и боли в спине возможны при болезни почек
Врач уролог Артур Богатырев перечислил симптомы заболевания почек.
Врач Богатырев проинформировал в интервью «Известиям», что в первую очередь на вероятное заболевание почек указывает изменившееся мочеиспускание: оно становится затрудненным, учащенным, доставляющим явный дискомфорт. Помимо такого мочеиспускания с дискомфортом болезни почек также могут боли в спине –
«ноющая или острая боль в пояснице или спине».
Дополнительно врач Богатырев назвалдругие признаки, которые могут говорить о болезни почек:
- проявления цистита
- отечное лицо
- отеки ног
- беспричинная потеря аппетита
- кровь в моче
- повышение температуры тела
- повышение артериального давления.
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Артур Богатырев
Здоровье
врач уролог-андролог
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