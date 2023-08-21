Врач Аль-Юсеф: усиленная пульсация в животе указывает на аневризму

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боль в животе

По словам сердечно-сосудистого хирурга Надима Аль-Юсефа, выявить аневризму можно с помощью УЗИ.

Врач Аль-Юсеф рассказал в интервью, что возникновение аневризмы связано с появлением трещины в стенке сосуда (артерии). Проникающая сквозь трещину кровь попадает между слоями такой стенки и вызывает ее выпячивание – образуется «шарик», который однажды может лопнуть. В частности, аневризма может появиться в брюшном отделе.

Медик констатировал, на аневризму в этом случае указывает усиленная пульсация в животе.

«Когда аневризма в брюшной области, то человек может понять это по усиленной пульсации в животе. Когда аневризма расслаивается, то там уже жуткие боли», -  поделился врач Аль-Юсеф с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист добавил, что своевременно определить наличие аневризмы помогает исследование ультразвуком.

«Примерно в 80% случаев аневризму брюшной аорты выявляют во время УЗИ, когда человек приходит на обследование с жалобами на боль в кишечнике или желчном пузыре».

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Надим Аль-Юсеф
Надим Аль-Юсеф
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени им. Б.В. Петровского
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Теги : аневризма, признаки заболевания, Надим Аль-Юсеф
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