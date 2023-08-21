Врач Аль-Юсеф: усиленная пульсация в животе указывает на аневризму

«Когда аневризма в брюшной области, то человек может понять это по усиленной пульсации в животе. Когда аневризма расслаивается, то там уже жуткие боли», - поделился врач Аль-Юсеф с радиостанцией «Говорит Москва».

«Примерно в 80% случаев аневризму брюшной аорты выявляют во время УЗИ, когда человек приходит на обследование с жалобами на боль в кишечнике или желчном пузыре».

Врач Аль-Юсеф рассказал в интервью, что возникновение аневризмы связано с появлением трещины в стенке сосуда (артерии). Проникающая сквозь трещину кровь попадает между слоями такой стенки и вызывает ее выпячивание – образуется «шарик», который однажды может лопнуть. В частности, аневризма может появиться в брюшном отделе.Медик констатировал, на аневризму в этом случае указывает усиленная пульсация в животе.Специалист добавил, что своевременно определить наличие аневризмы помогает исследование ультразвуком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной боли в колене может быть заражение гепатитом В.

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