Онколог Воробьев: 90 процентов людей являются носителями вируса, который вызывает рак

вирус ветряной оспы (вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай)

(вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай) цитомегаловирус

вирус герпеса человека 6A, 6B и 7 , и

и , и вирус герпеса, ассоциированный с саркомой Капоши.





Ориентация на вирусный белок

"Около 90 процентов из нас являются носителями вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) — в основном незаметно и с раннего детства. Ученые исследовали хорошо известную характеристику вируса: ВЭБ оставляет после себя вирусный белок EBNA1 в инфицированных клетках. Он связывается в виде обратной связи с определенной последовательностью ДНК в геноме вируса, но также может прикрепляться к ДНК человека", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Хрупкое пятно в хромосоме

«Около 40 процентов митотических клеток содержали одну или несколько хромосом, которые, по-видимому, были разорваны в месте стыковки EBNA1. Таким образом, они обнаружили ранее неизвестную связь между EBV и изменениями в одиннадцатой хромосоме», - комментирует исследование Воробьев.

Хромосомные повреждения также обнаруживаются в данных о опухоли

Возможность раннего выявления и профилактики

В соответствии с этим вирусные белки прикрепляются к особенно хрупкому месту на нашей хромосоме 11 и вызывают там разрывы. Это, в свою очередь, способствует развитию рака.В некоторых случаях возбудитель, относящийся к вирусам герпеса, может вызвать у вас некоторые заболевания: гландулярную лихорадку и подозревается в развитии рассеянного склероза, затяжного ковида и синдрома хронической усталости. ВЭБ также считается возможной причиной нескольких видов рака, включая лимфому Ходжкина и рак глотки.Но как вирус Эпштейна-Барр может вызвать раковую опухоль?Спомощью различных культур клеток человека ученые исследовали, где именно вирусный белок стыкуется с геномом. Они обнаружили поразительное скопление прикрепленных белков EBNA1 в участке 11-й хромосомы. Более детальный анализ показал, что геном этого участка содержит многочисленные копии последовательности ДНК, напоминающей последовательность стыковки в коде гена Эпштейна-Барр. Это позволяет вирусному белку EBNA1 стыковаться с нашей ДНК.Самое интересное в этом то, что вирусный белок связывается с так называемой хрупкой точкой на хромосоме. Там ДНК особенно подвержена повреждениям, мутациям и разрывам во время клеточного деления. «Такие пятна имеют тенденцию разрушаться при воздействии дополнительных факторов стресса. Стыковка вирусного белка EBNA1 разрывает цепь ДНК в этой точке.Эксперимент впервые показывает, как вирусный белок разрушает хрупкую точку генома.Такое повреждение ДНК считается одним из факторов, которые могут вызвать дегенерацию клеток и, следовательно, рак.Анализ геномных данных 2439 типов опухолей и 38 видов рака показал: раковые опухоли больных латентной ВЭБ-инфекцией имели аномалии на 11-й хромосоме значительно чаще ВЭБ-положительных опухолей уха и горла содержали изменения на 11-й хромосоме.По мнению исследователей, это может объяснить, почему латентная инфекция вирусом Эпштейна-Барр, и особенно повторное появление этого вируса, увеличивает риск некоторых видов рака.Реактивация вируса в пораженных клетках приводит к разрыву одиннадцатой хромосомы вирусным белком EBNA1.Это открытие открывает возможность специального скрининга людей на наличие этого фактора риска заболеваний, связанных с ВЭБ.Ранее МедикФорум писал о пользе гречки.

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