Врач Тихомирова рассказала об отеке мозга и проблемах с сосудами из-за лишнего жира
Лишний жир, накапливаемый организмом, ведет к развитию опасных осложнений, предупредила в интервью врач Елена Тихомирова.
Врач Тихомирова рассказала о проблемах с сосудами из-за лишнего жира: прежде всего, его избыток опасен для сосудов. В частности, при накоплении жировой массы может произойти сбой сердечного ритма, повышаются риски серьезных патологий сердца или инсульта.
Кроме того, при значительном увеличении веса усиливается подверженность сахарному диабету второго типа.
«Если есть предрасположенность к этому заболеванию, то избыточный жир может стать катализатором для его развития», - поделилась Тихомирова с «Лайфом».
Вдобавок из-за лишнего жира может произойти отек мозга. Отечность может быть незначительной, но этого будет достаточно ля развития неблагополучных симптомов. Например, может снижаться эмоциональный фон, развиваться депрессия.
Еще одним последствием ожирения являются артрозы и суставные боли.
«Увеличивается отечность и нагружается суставно-связочный аппарат, что может вызвать появление артрозов и болей в суставах и связках» - объяснила терапевт.
Также из-за роста жировой массы в организме страдает печень.
«Избыточный вес и ожирение могут приводить к накоплению жира в печени — жировому гепатозу, ведущему к нарушению её функций и ослаблению работы всего организма», - предупредила врач.
Помимо этого, ожирение оказывает значительное влияние на гормональный баланс, вызывая его изменения, с которыми тесно связано развитие разных нарушений и болезней.
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Елена Тихомирова
Здоровье
врач-диетолог
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