Врач Тихомирова рассказала об отеке мозга и проблемах с сосудами из-за лишнего жира

«Если есть предрасположенность к этому заболеванию, то избыточный жир может стать катализатором для его развития», - поделилась Тихомирова с «Лайфом».

«Увеличивается отечность и нагружается суставно-связочный аппарат, что может вызвать появление артрозов и болей в суставах и связках» - объяснила терапевт.

«Избыточный вес и ожирение могут приводить к накоплению жира в печени — жировому гепатозу, ведущему к нарушению её функций и ослаблению работы всего организма», - предупредила врач.

Врач Тихомирова рассказала о проблемах с сосудами из-за лишнего жира: прежде всего, его избыток опасен для сосудов. В частности, при накоплении жировой массы может произойти сбой сердечного ритма, повышаются риски серьезных патологий сердца или инсульта.Кроме того, при значительном увеличении веса усиливается подверженность сахарному диабету второго типа.Вдобавок из-за лишнего жира может произойти отек мозга. Отечность может быть незначительной, но этого будет достаточно ля развития неблагополучных симптомов. Например, может снижаться эмоциональный фон, развиваться депрессия.Еще одним последствием ожирения являются артрозы и суставные боли.Также из-за роста жировой массы в организме страдает печень.Помимо этого, ожирение оказывает значительное влияние на гормональный баланс, вызывая его изменения, с которыми тесно связано развитие разных нарушений и болезней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания склонны развиваться бессимптомно.

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