Диетолог Тихомирова назвала гречку и рис в числе самых полезных гарниров

«Блюда из овощей находятся на первом месте среди самых полезных гарниров».

«Капуста – белокочанная, цветная, брокколи или брюссельская – содержит индолы, противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С», - добавила диетолог, беседуя с «Лайфом».

«В гречке много витаминов группы B, которые помогают бороться со стрессом и бессонницей, а также кремния, который укрепляет стенки сосудов, качество волос, ногтей и суставов», - отметила медик.

Специалист отметила:В частности, Елена Тихомирова посоветовала использовать для приготовления гарниров кабачки или грибы, поскольку в них содержится много клетчатки. В организме она действует как сорбент, который способствует его очищению от вредных, потенциально токсичных соединений.Идеальным овощем для гарниров медик назвала капусту.Тихомирова отметила, что витамин С не синтезируется организмом – его ежедневную дозу должны давать именно продукты.Кроме того, в список самых полезных гарниров входит гречка –источник растительного белка, аминокислот (включая незаменимые).Также диетолог порекомендовала готовить гарнир из бурого неочищенного риса. Его потребление содействует выводу токсинов их организма, улучшению работы пищеварительного тракта, печени, сердца и сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно есть картофель.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.