Диетолог Тихомирова назвала гречку и рис в числе самых полезных гарниров

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тушеная капуста

Терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала в интервью, из каких продуктов полезно готовить гарниры.

Специалист отметила:

«Блюда из овощей находятся на первом месте среди самых полезных гарниров».

В частности,  Елена Тихомирова посоветовала использовать для приготовления гарниров кабачки или грибы, поскольку в них содержится много клетчатки. В организме она действует как сорбент, который способствует его очищению от вредных, потенциально токсичных соединений.

Идеальным овощем для гарниров медик назвала капусту.

«Капуста – белокочанная, цветная, брокколи или брюссельская – содержит индолы, противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С», - добавила диетолог, беседуя с «Лайфом».

Тихомирова отметила, что витамин С не синтезируется организмом – его ежедневную дозу должны давать именно продукты.
Кроме того, в список самых полезных гарниров входит гречка –источник растительного белка, аминокислот (включая незаменимые).

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«В гречке много витаминов группы B, которые помогают бороться со стрессом и бессонницей, а также кремния, который укрепляет стенки сосудов, качество волос, ногтей и суставов», - отметила медик.

Также диетолог порекомендовала готовить гарнир из бурого неочищенного риса. Его потребление содействует выводу токсинов их организма, улучшению работы пищеварительного тракта, печени, сердца и сосудов.

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Елена Тихомирова
Елена Тихомирова
ЗОЖ
врач терапевт-диетолог
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