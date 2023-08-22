Врач Романенко: гипертония, диабет и рак долго развиваются бессимптомно

«Любое онкологическое заболевание может очень долго быть бессимптомным. Это касается репродуктивной сферы, молочных желез, гинекологии, предстательной железы и других видов рака».

«Мы не можем определить по каким-либо симптомам, есть ли у человека повышенный холестерин или нет», - сказала Романенко.

Врач Романенко рассказала в интервью о бессимптомном развитии таких недугов как гипертоническая болезнь, диабет и рак. В частности, отметила она, многим людям кажется, что в случае той же гипертонии у них может болеть голова или будут появляться другие недомогания. Однако даже при высоких цифрах АД человек может не ощущать того, что его сосуды испытывают очень значительное давление. Иногда первым заметным проявлением гипертонии становится состояние криза, инфаркт или инсульт.Говоря о бессимптомном развитии рака, Татьяна Романенко заявила «Москве 24»:Кроме того, долго бессимптомно развивается атеросклероз – сосудистая патология, обусловленная накоплением холестерина и образованием бляшек в полостях сосудов.При запущенном атеросклерозе холестериновые бляшки закупоривают пространство сосудов, вызывая нарушение кровотока. При этом может произойти сердечный приступ и вплоть до его возникновения человек может не ощущать какого-либо неблагополучия.Что касается диабета, то свойственный ему высокий сахар в крови не ощущается так же, как и высокое давление – узнать о нем можно только проводя анализ крови. По словам терапевта, уровень глюкозы в крови повышается при употреблении пищи, но в норме он должен стабилизироваться уже спустя два часа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько времени должна длиться здоровая икота.

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