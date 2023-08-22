Врач Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз
Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова: очень важно обращать внимание на симптомы нарушений в функционировании щитовидной железы, так как они подрывают здоровье.
Врач Бинатова сообщила в интервью, что основными патологиями щитовидной железы являются гипотиреоз и гипертиреоз.
«Гипотиреоз характеризуется снижением ее функции, а гипертиреоз (тиреотоксикоз) – когда, напротив, активность железы повышается», - поделилась эндокринолог с «Известиями».
Эльвина Бинатова отметила, что сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз. Также врач назвала другие симптомы этого состояния:
- апатия;
- холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;
- ломкость волос, их обильное выпадение;
- склонность к отекам;
- низкий пульс:
- проблемы с памятью;
- осипший голос.
Другие признаки гипертиреоза:
- повышенная раздражительность и перепады настроения;
- плаксивость:
- вспышки злости, агрессии;
- тремор;
- проблемы со сном;
- суетливость;
- потливость;
- непроизвольное похудение;
- повышенный аппетит при отсутствии лишнего веса;
- плохое самочувствие в жаркую погоду;
- частый пульс в состоянии покоя.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Эльвина Бинатова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
Оставить комментарий