Врач Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз

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усталость

Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова: очень важно обращать внимание на симптомы нарушений в функционировании щитовидной железы, так как они подрывают здоровье.

Врач Бинатова сообщила в интервью, что основными патологиями щитовидной железы являются гипотиреоз и гипертиреоз.

«Гипотиреоз характеризуется снижением ее функции, а гипертиреоз (тиреотоксикоз) – когда, напротив, активность железы повышается», - поделилась эндокринолог с «Известиями».

Эльвина Бинатова отметила, что сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз. Также врач назвала другие симптомы этого состояния:
  • апатия;
  • холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;
  • ломкость волос, их обильное выпадение;
  • склонность к отекам;
  • низкий пульс:
  • проблемы с памятью;
  • осипший  голос.
Что касается гипертиреоза, врач проинформировала: в его случае часто наблюдаются повышенные показатели систолического (верхнего) артериального давления и нормальные, ибо даже низкие показатели диастолического давления.

Другие признаки гипертиреоза:
  • повышенная раздражительность и перепады настроения;
  • плаксивость:
  • вспышки злости, агрессии;
  • тремор;
  • проблемы со сном;
  • суетливость;
  • потливость;
  • непроизвольное похудение;
  • повышенный аппетит при отсутствии лишнего веса;
  • плохое самочувствие в жаркую погоду;
  • частый пульс в состоянии покоя.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут долго развиваться бессимптомно.

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Эльвина Бинатова
Эльвина Бинатова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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Теги : гипотиреоз, гипертериоз, Эльвина Бинатова