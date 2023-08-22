Врач Бинатова: сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз

«Гипотиреоз характеризуется снижением ее функции, а гипертиреоз (тиреотоксикоз) – когда, напротив, активность железы повышается», - поделилась эндокринолог с «Известиями».

апатия;

холодные конечности из-за нарушенного кровообращения;

ломкость волос, их обильное выпадение;

склонность к отекам;

низкий пульс:

проблемы с памятью;

осипший голос.

повышенная раздражительность и перепады настроения;

плаксивость:

вспышки злости, агрессии;

тремор;

проблемы со сном;

суетливость;

потливость;

непроизвольное похудение;

повышенный аппетит при отсутствии лишнего веса;

плохое самочувствие в жаркую погоду;

частый пульс в состоянии покоя.

Врач Бинатова сообщила в интервью, что основными патологиями щитовидной железы являются гипотиреоз и гипертиреоз.Эльвина Бинатова отметила, что сонливость, утомляемость и набор массы тела указывают на гипотиреоз. Также врач назвала другие симптомы этого состояния:Что касается гипертиреоза, врач проинформировала: в его случае часто наблюдаются повышенные показатели систолического (верхнего) артериального давления и нормальные, ибо даже низкие показатели диастолического давления.Другие признаки гипертиреоза:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут долго развиваться бессимптомно.

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