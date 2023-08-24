Врач Пономарева назвала добавку, которая замедляет процесс старения клеток
По словам диетолога, это природное химическое соединение может «творить чудеса» для вашего здоровья и жизненной силы.
Старение — неизбежная часть нашей жизни, которую часто считают неподвластной нашему контролю. Однако существует ряд факторов, которые могут способствовать тому, как быстро мы стареем и как долго мы остаемся в форме и активны, в зависимости от наших привычек образа жизни.
Это может включать в себя нашу диету и упражнения. Один эксперт предположил, что прием определенной добавки также может иметь значение.
Диетолог рекомендовала принимать коэнзим Q10, более известный как CoQ10, либо с помощью диеты, либо в виде добавок.
«CoQ10, сокращение от коэнзима Q10, естественным образом вырабатывается в нашем организме, но его также можно найти в некоторых продуктах питания. Он действует как источник клеточной энергии, обеспечивая энергию для наших клеток, а также служит защитой от повреждений, вызванных свободными радикалами, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным способностям», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Антивозрастные свойства
CoQ10 известен своей клеточной защитой и антиоксидантной силой.
«Старение, такие лекарства, как статины, генетические факторы и возрастные заболевания могут привести к снижению уровня CoQ10, усугубляя окислительный стресс и воспалительные процессы».
Она также объяснила, как это может придать вам больше энергии. CoQ10 действует как турбокомпрессор для ваших клеток, играя решающую роль в производстве АТФ, который является основным источником энергии для клеток.
Исследования показали благотворное влияние добавок CoQ10 на состояние усталости у здоровых людей, а также у людей с фибромиалгией и усталостью, связанной со статинами. Это как зарядить батареи вашего тела и придать себе заряд энергии.
Что говорят исследования?
Дефицит CoQ10 может быть результатом генетического сбоя или старения.
Однако он признал необходимость дополнительных исследований по этой теме.
Есть признаки того, что добавки положительно влияют на синдром митохондриальной недостаточности и на некоторые симптомы старения. Сердечно-сосудистые заболевания и воспаления, по-видимому, облегчаются благодаря антиоксидантному эффекту CoQ10.
«Существует необходимость в дальнейших исследованиях и хорошо спланированных клинических испытаниях CoQ10 в составе с доказанной биодоступностью с участием большего числа участников, проходящих более длительное лечение, чтобы оценить преимущества лечения CoQ10 при нейродегенеративных заболеваниях, а также при метаболический синдром и его осложнения».
Добавка CoQ10 также показала терапевтические преимущества на моделях заболеваний на животных и в исследованиях на людях, особенно в состояниях, связанных с окислительным стрессом.
«Эти преимущества зависят от биодоступности CoQ10 и поглощения тканями, и, следовательно, печень, жировая ткань и циркулирующие клетки хорошо реагируют на добавки CoQ10».
Где найти CoQ10
Пономарева рекомендовала хорошие диетические источники, такие как жирная рыба, органическое мясо, орехи и шпинат, как один из способов повысить уровень CoQ10.
Теперь, когда мы обсуждаем пищевые источники CoQ10, приятно знать, что процесс приготовления может повлиять на его содержание в продуктах.
Приготовление на пару и запекание — лучшие методы консервации по сравнению с жаркой. Потребление продуктов, богатых CoQ10, с некоторыми полезными жирами может улучшить его усвоение, поэтому попробуйте подавать их с кедровыми орешками и оливковым маслом первого отжима.
Она рекомендовала CoQ10 в виде добавок, если вы не можете получить его достаточно с помощью диеты.
«Это может иметь значение для поддержки всех аспектов нашего здоровья», — сказала Пономарева.
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