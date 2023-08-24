Врач Пономарева назвала добавку, которая замедляет процесс старения клеток

«CoQ10, сокращение от коэнзима Q10, естественным образом вырабатывается в нашем организме, но его также можно найти в некоторых продуктах питания. Он действует как источник клеточной энергии, обеспечивая энергию для наших клеток, а также служит защитой от повреждений, вызванных свободными радикалами, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным способностям», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Антивозрастные свойства

«Старение, такие лекарства, как статины, генетические факторы и возрастные заболевания могут привести к снижению уровня CoQ10, усугубляя окислительный стресс и воспалительные процессы».

Что говорят исследования?

«Существует необходимость в дальнейших исследованиях и хорошо спланированных клинических испытаниях CoQ10 в составе с доказанной биодоступностью с участием большего числа участников, проходящих более длительное лечение, чтобы оценить преимущества лечения CoQ10 при нейродегенеративных заболеваниях, а также при метаболический синдром и его осложнения».

«Эти преимущества зависят от биодоступности CoQ10 и поглощения тканями, и, следовательно, печень, жировая ткань и циркулирующие клетки хорошо реагируют на добавки CoQ10».

Где найти CoQ10





«Это может иметь значение для поддержки всех аспектов нашего здоровья», — сказала Пономарева.

Старение — неизбежная часть нашей жизни, которую часто считают неподвластной нашему контролю. Однако существует ряд факторов, которые могут способствовать тому, как быстро мы стареем и как долго мы остаемся в форме и активны, в зависимости от наших привычек образа жизни.Это может включать в себя нашу диету и упражнения. Один эксперт предположил, что прием определенной добавки также может иметь значение.Диетолог рекомендовала принимать коэнзим Q10, более известный как CoQ10, либо с помощью диеты, либо в виде добавок.CoQ10 известен своей клеточной защитой и антиоксидантной силой.Она также объяснила, как это может придать вам больше энергии. CoQ10 действует как турбокомпрессор для ваших клеток, играя решающую роль в производстве АТФ, который является основным источником энергии для клеток.Исследования показали благотворное влияние добавок CoQ10 на состояние усталости у здоровых людей, а также у людей с фибромиалгией и усталостью, связанной со статинами. Это как зарядить батареи вашего тела и придать себе заряд энергии.Дефицит CoQ10 может быть результатом генетического сбоя или старения.Однако он признал необходимость дополнительных исследований по этой теме.Есть признаки того, что добавки положительно влияют на синдром митохондриальной недостаточности и на некоторые симптомы старения. Сердечно-сосудистые заболевания и воспаления, по-видимому, облегчаются благодаря антиоксидантному эффекту CoQ10.Добавка CoQ10 также показала терапевтические преимущества на моделях заболеваний на животных и в исследованиях на людях, особенно в состояниях, связанных с окислительным стрессом.Пономарева рекомендовала хорошие диетические источники, такие как жирная рыба, органическое мясо, орехи и шпинат, как один из способов повысить уровень CoQ10.Теперь, когда мы обсуждаем пищевые источники CoQ10, приятно знать, что процесс приготовления может повлиять на его содержание в продуктах.Приготовление на пару и запекание — лучшие методы консервации по сравнению с жаркой. Потребление продуктов, богатых CoQ10, с некоторыми полезными жирами может улучшить его усвоение, поэтому попробуйте подавать их с кедровыми орешками и оливковым маслом первого отжима.Она рекомендовала CoQ10 в виде добавок, если вы не можете получить его достаточно с помощью диеты.Ранее МедикФорум писал о вреде жирной говядины.

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