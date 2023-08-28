Врач Соломатина: темный изюм помогает укрепить сердце и замедлить старение

«Сам виноград богат полифенолами – антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», - заявила Соломатина, беседуя с «Москвой 24».

Врач-диетолог Соломатина проинформировала в интервью, что состав темного изюма отличается большим количеством полифенолов – веществ с антиоксидантными свойствами. Именно благодаря их влиянию на организм систематическое употребление этого сухофрукта помогает укрепить серде и замедлить старение.Вдобавок в изюме содержится много калия, нормализующего работу сердца, способствующего выведению лишней жидкости и снижению артериального давления. Также изюм дает организму магний, укрепляющего нервы, а также способствующего хорошему функционированию кишечника.Недостатком изюма является насыщенность сахаром. При наличии диабета и инсулинорезистентности употреблять его не следует, посоветовала врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с чем опасно сочетать дыню.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.