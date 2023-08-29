Нутрициолог Строков: имбирь защищает от рака - подтверждено исследованием

"Исследователи обнаружили, что имбирь обладает противораковыми свойствами. В рамках своего исследования команда продемонстрировала, что экстракт имбиря и его основной активный компонент, этил-п-метоксициннамат (EMC), значительно подавляют рост раковых клеток", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв специально для МедикФорум.

«Результаты этого исследования подтверждают противораковое действие экстракта имбиря и его основного активного ингредиента».

«Это исследование также дает новое представление о связи между противораковым действием природных соединений и TFAM, указывая на то, что TFAM может быть потенциальной терапевтической мишенью».

Очень сильный ночной пот или лихорадка.

Усталость

Необъяснимое кровотечение или синяк

Необъяснимая боль или боль

Необъяснимая потеря веса

Необычная шишка или опухоль.





Рак является одной из основных причин смертности, на него ежегодно приходится около четверти смертей.Лечение заболевания и выживаемость будут зависеть от таких факторов, как местонахождение рака, насколько рано он был выявлен и насколько он серьезен. Хотя известного лекарства пока не существует, ученые во всем мире уже много лет исследуют потенциальные методы лечения или профилактики.А теперь новое исследование показало, что определенный корнеплод, используемый в кулинарии в качестве пряности, может помочь защитить от рака.Предыдущие исследования также показали его противораковый потенциал, поскольку он снижает экспрессию митохондриального транскрипционного фактора А (TFAM), связанного с пролиферацией раковых клеток.Однако точный механизм того, как это работает, до сих пор оставался неясным.Имбирь используется в китайской кулинарии и медицине и, как полагают, обладает противовоспалительными, снижающими уровень холестерина и подавляющими аппетит свойствами.В целом, это исследование показало, что EMC является активным соединением, ответственным за противораковую активность KGE, и ингибирует фазовый переход G1/S EATC, регулируя экспрессию регуляторов клеточного цикла. .Кроме того, EMC подавляет экспрессию TFAM, который играет онкогенную роль, снижая транскрипционную активность c-Myc; снижение TFAM ингибирует рост клеток, регулируя экспрессию этих регуляторов клеточного цикла.Но исследователи предупреждают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить его влияние на больных раком.Однако необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания, чтобы установить, оказывают ли KGE и EMC противораковое действие у пациентов с раком молочной железы.Симптомы рака будут зависеть от того, какая у вас форма заболевания. Однако есть некоторые признаки, применимые ко многим типам рака.Если у вас возникли симптомы, вам следует поговорить со своим терапевтом.Ранее МедикФорум писал о симптомах венозной недостаточности.

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