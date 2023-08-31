Врач Хухрев: ночной дискомфорт в ногах возникает при дефиците железа и магния

«Если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, прежде всего, стоит проверить именно уровень железа в крови», - поделился врач рекомендацией в беседе с «Москвой 24».

Врач Хухрев сообщил, что ночной дискомфорт в ногах часто является отражением имеющегося у человека синдрома беспокойных ног. В его случае в нижних конечностях возникают разнообразные покалывания, болезненность, бесконтрольное дерганье – пострадавший не может лежать, не шевелясь, и постоянно так или иначе двигает ногами. Этот дискомфорт не дает спать, провоцирует развитие бессонницы и невроза.Хухрев отметил, что ночной дискомфорт в ногах часто возникает при дефиците железа.Медик добавил, что ночной дискомфорт в ногах может возникать и при дефиците магния – микроэлемента, ответственного за передачу нервных импульсов и функционирование мышц. Как правило, его нехватка влияет на возникновение судорог в ночное время.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в глазах может быть признаком заболевания сердца.

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