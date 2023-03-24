Терапевт Хухрев: синяки могут указывать на проблемы с печенью
Терапевт Алексей Хухрев назвал потенциально опасным симптомом беспричинное появление крупного синяка.
Врач Хухрев рассказал, какие нарушения могут скрываться за возникающими на теле синяками. Одной из проблем, объясняющих синяки, которые вдруг становятся заметными вне всякой связи с ушибами, является авитаминоз, конкретно нехватка витамина K.
Кроме того, синяки, появляющиеся без травм, могут говорить о патологиях в системе кроветворения.
«Если вдруг без явной причины появился большой синяк – это очень серьезный знак, что человеком надо заниматься специалисту. Это могут быть проблемы с тромбоцитами, когда их мало, или дефицит каких-то других факторов свертывания крови», – заметил специалист в беседе с «Москвой 24».
Также синяками проявляется нарушение целостности артерий и сосудов, их воспаление, ведущее к нарушению кровоснабжения тканей, органов. Данное состояние известно как васкулит. Хухрев подсказал, что при васкулите синяки часто возникают на ногах.
Кроме того, добавил терапевт, необъяснимые синяки иногда могут указывать на проблемы с печенью.
«Очень многие факторы свертывания крови у нас производит печень. Если у человека возникает печеночная недостаточность, этот орган начинает плохо работать, тут синяки как раз и появляются», – проинформировал врач.
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Алексей Хухрев
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врач-терапевт
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