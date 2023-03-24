Терапевт Хухрев: синяки могут указывать на проблемы с печенью

«Если вдруг без явной причины появился большой синяк – это очень серьезный знак, что человеком надо заниматься специалисту. Это могут быть проблемы с тромбоцитами, когда их мало, или дефицит каких-то других факторов свертывания крови», – заметил специалист в беседе с «Москвой 24».

«Очень многие факторы свертывания крови у нас производит печень. Если у человека возникает печеночная недостаточность, этот орган начинает плохо работать, тут синяки как раз и появляются», – проинформировал врач.

Врач Хухрев рассказал, какие нарушения могут скрываться за возникающими на теле синяками. Одной из проблем, объясняющих синяки, которые вдруг становятся заметными вне всякой связи с ушибами, является авитаминоз, конкретно нехватка витамина K.Кроме того, синяки, появляющиеся без травм, могут говорить о патологиях в системе кроветворения.Также синяками проявляется нарушение целостности артерий и сосудов, их воспаление, ведущее к нарушению кровоснабжения тканей, органов. Данное состояние известно как васкулит. Хухрев подсказал, что при васкулите синяки часто возникают на ногах.Кроме того, добавил терапевт, необъяснимые синяки иногда могут указывать на проблемы с печенью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы ведут к сгущению крои и быстрому появлению тромбов у человека.

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