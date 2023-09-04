Употребление грецких орехов помогает защитить организм от стресса

Как стресс влияет на настроение, микробиоту кишечника и метаболические маркеры

"Стресс может повлиять на все системы организма и, как известно, вызывает ряд симптомов. Среди них наиболее распространены резкие изменения настроения и аппетита, боль, депрессия и дискомфорт в желудке", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.

Грецкие орехи могут помочь студентам справиться с академическим стрессом

"Эти преимущества, по-видимому, связаны с обилием в грецких орехах питательных веществ для мозга, таких как жирные кислоты омега-3, альфа -линоленовая кислота и триптофан, а также соединений, поддерживающих когнитивные функции, таких как мелатонин, полифенолы, фолат и витамин Е", - комментирует исследование диетолог Малярова.

"В совокупности результаты исследования показывают, что употребление грецких орехов полезно, поскольку оно может защитить от негативного воздействия стресса на психическое, кишечное и метаболическое здоровье".

Исследование показало, что грецкие орехи также полезны для психического здоровья. Было показано, что ежедневное употребление грецких орехов в небольшой группе студентов бакалавриата эффективно снижает стресс и депрессию, а также противодействует негативному влиянию стресса на кишечник и метаболическое здоровье.Помимо настроения, стресс также оказывает негативное влияние на кишечник и комменсальные бактерии.Вызванное стрессом изменение микробного состава кишечника также может вызвать дисбаланс (дисбактериоз) и повысить проницаемость кишечного барьера, что приводит к образованию «протекающего кишечника», позволяющего потенциально вредным бактериям просачиваться в кровообращение. Дисбактериоз кишечника и уменьшениеХронический стресс приводит к нарушению регуляции системы реакции организма на стресс, что приводит к хронически высокому уровню кортизола. Чрезмерное количество кортизола ухудшает обучение и память, а также нарушает работу мезолимбической дофаминергической системы, ключевого компонента путей вознаграждения мозга. РезультирующееНо недавние исследования диетических мер, которые могут помочь предотвратить депрессию, вызванную стрессом, показали, что потребление грецких орехов оказываетСообщается, что благодаря этим компонентам, поддерживающим работу мозга, а также содержанию клетчатки в грецких орехах, регулярное употребление грецких орехов способствует микробному разнообразию кишечника.Результаты показали, что потребление грецких орехов стабилизировало микробное разнообразие кишечника в периоды стресса.Еще одним преимуществом употребления грецких орехов, наблюдаемым в экспериментальной группе, было улучшение качества сна. Участники группы, употреблявшей грецкие орехи, отметили, что им стало легче заснуть и спать всю ночь после добавления грецких орехов в свой ежедневный рацион.Ранее МедикФорум писал о симптоме жировой болезни печени.

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