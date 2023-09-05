Вы даже не подозреваете об этих признаках инфаркта — врач рассказывает о всех симптомах

«Признаки сердечного приступа могут варьироваться от человека к человеку и не всегда кажутся такими серьезными, как можно ожидать. Хотя наиболее распространенным симптомом является боль в груди, многие люди испытывают стеснение в груди, сопровождающееся чувством беспокойства», - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.

Боль в груди, челюсти, шее и спине

Одышка

Ощущение "потери земли под ногами"

Всепоглощающее чувство тревоги

Головокружение

Сильное потоотделение.

«Не поддавайтесь искушению игнорировать признаки сердечного приступа или подождать и посмотреть, что произойдет. Никогда не рано позвонить в скорую помощь и описать свои симптомы службам экстренной помощи».

«Каждый момент, проходящий во время сердечного приступа, увеличивает повреждение сердечной мышцы. И почти весь этот ущерб происходит в первые несколько часов после атаки».

Как снизить риск сердечного приступа

«Хотите ли вы перекусить пакетиком полезных орехов или добавить их в пикантные рецепты или салаты, они полезны для организма, поскольку содержат клетчатку, которая может предотвратить попадание холестерина в кровоток».

Колоссальные 45 процентов респондентов заявили, что не распознают признаков сердечного приступа.Еще более тревожно то, что 51 процент респондентов старше 55 лет, которые подвергаются более высокому риску сердечного приступа, не чувствовали, что знают симптомы, на которые следует обратить внимание.Чтобы повысить осведомленность о симптомах сердечного приступа, врач-кардиолог раскрывает на что нужно обращать внимание.Результаты опроса выявили некоторые дополнительные выводы, которые вызывают большое беспокойство. Например, почти 72 процента респондентов не знают разницы между сердечным приступом и остановкой сердца.Большое количество людей ошибочно полагали, что остановка сердца — это еще один термин для описания сердечного приступа. Разница между остановкой сердца и инфарктом Хотя оба состояния опасны для жизни, во время сердечного приступа человек все равно будет в сознании.Сердечный приступ возникает, когда приток крови к сердцу блокируется, что может привести к серьезному повреждению.Между тем, когда происходит остановка сердца, человек внезапно теряет сознание, его сердце полностью останавливается, и пострадавший может умереть в течение нескольких минут без лечения.Снижение уровня холестерина является главным методом профилактики сердечного приступа.Пытаясь снизить уровень холестерина, важно исключить из своего рациона насыщенные жиры и заменить их более полезными ненасыщенными жирами, такими как орехи.Другими продуктами, полезными для сердца является жирная рыба, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, а также продукты богатые клетчаткой.Ранее МедикФорум писал о пользе сна для центральной нервной системы.

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