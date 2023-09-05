Физические упражнения предотвращают деменцию - невролог советует с чего начать

"Существует также разница между болезнью Альцгеймера и деменцией. В то время как последний повреждается нарушениями кровообращения, болезнь Альцгеймера возникает в результате потери нервных клеток и ткани головного мозга из-за тау-фибрилл и бета-амилоидных бляшек", - говорит врач-невролог Виталина Козлова специально для МедиеФорум.

Почему упражнения важны для вашего мозга

"Это связано с тем, что упражнения стимулируют выработку гормонов, которые строят связи между нервными клетками, а также формируют новые нервные клетки. Спорт также улучшает способность запоминать и учиться, поскольку физическая активность стимулирует рост клеток гиппокампа", объясняет Козлова.

Виды спорта лучше всего подходят для предотвращения болезни Альцгеймера

"Здесь возможны такие виды спорта, как езда на велосипеде, плавание или бег, но также подойдут тренировки всего тела, такие как пилатес или йога".

Интегрируйте больше движения в повседневную жизнь

Собирайтесь с друзьями или семьей , чтобы вместе пойти на прогулку или в сад, чтобы не только подышать свежим воздухом, но и оставаться активным.

, чтобы вместе пойти на прогулку или в сад, чтобы не только подышать свежим воздухом, но и оставаться активным. Чаще гуляйте или ездите на велосипеде или электровелосипеде на короткие расстояния.

Если есть возможность, всегда поднимайтесь по лестнице, это укрепит ваши мышцы и баланс.

Играйте и резвитесь на улице со своими детьми или внуками.

Важно не перенапрягаться и делать перерывы при необходимости. Начните с коротких растяжек и увеличивайте физическую активность, если можете и чувствуете себя хорошо.

Слово деменция – собирательный термин для всех нейрофизиологических и неврологических заболеваний, связанных со снижением умственных способностей человека.Заболевания деменции включают, например, деменцию с тельцами Леви или деменцией с тельцами Леви, сосудистую деменцию, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, деменцию, связанную с болезнью Паркинсона, хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) или синдром Корсакова.Кроме того, возможны и смешанные формы, так что, например, сосудистая деменция и деменция Альцгеймера часто возникают одновременно. В целом болезнь Альцгеймера является одной из наиболее распространенных форм деменции во всем мире, ею страдают около 60 процентов и около 24 миллионов человек.Оба нейродегенеративных заболевания объединяет то, что мозг и, следовательно, работоспособность памяти, а также социальные и эмоциональные навыки постоянно ухудшаются.Однако симптомы и последствия те же. За исключением того, что паралич и онемение часто встречаются при сосудистой деменции, тогда как при деменции Альцгеймера они обычно отсутствуют.Хотя пока неясно, как именно связаны между собой различные механизмы, исследования уже пришли к выводу, что физические упражнения оказывают положительное влияние на мозг.Уже обнаружено, что физическая активность улучшает приток крови к мозгу и может предотвратить вредные отложения в кровеносных сосудах. Кроме того, умственная работоспособность стабилизируется, а мозг становится более эффективным.Физическая активность в пожилом возрасте является настоящим стимулом для работы вашего мозга и может даже помочь дольше сохранить функции мозга в случае дегенеративного заболевания, такого как болезнь Альцгеймера. ВОЗ также пришла к аналогичным выводам.В принципе, подойдет любой вид спорта, если ничего не запрещено врачом. Однако важно, чтобы вы получали удовольствие от спорта, тогда вам будет легче мотивировать себя заниматься им регулярно. Позитивные чувства особенно важны для долгосрочного успеха.Если вы не уверены, какой вид спорта вам подходит, не стесняйтесь экспериментировать и посмотреть, какой вид спорта лучше всего вас мотивирует.Если вышеуказанные виды спорта вам не подходят, хорошим вариантом могут стать танцы или боевые искусства.Если у вас есть проблемы со здоровьем или ограничения,Старайтесь быть активными в повседневной жизни. Физическая активность поможет вам дольше оставаться независимыми и улучшить качество жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе сна для нервной системы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.