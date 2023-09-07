8 признаков, что вы недостаточно спите - врач рассказала, как восстановить режим
Задумчивость, сверхурочная работа, слишком много алкоголя – причин плохого сна много. Но если вы плохо спите в течение длительного времени, вы расплачиваетесь своим здоровьем. Врач объясняет, как понять, что вы спите слишком мало, и как улучшить свой сон.
Чтобы быть в форме и быть здоровым, вам нужно от семи до восьми часов сна в сутки. К сожалению, жизнь не всегда позволяет это сделать.
Неважно, приходится ли вам работать сверхурочно, присматривать за детьми или просто не можете избавиться от кружащихся по ночам мыслей: иногда вы просто не высыпаетесь.
Вот почему сон так важен
"Сон жизненно важен для здоровья и благополучия. Сон позволяет организму восстановиться и восстановиться. Это также укрепляет иммунную систему. Память укрепляется во время сна. Сон также улучшает внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Сон также оказывает прямое влияние на эмоциональную стабильность. Достаточное количество сна помогает вам лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.
Достаточное количество сна очень важно для занятий спортом
Любой, кто занимается спортом, знает, насколько важен достаточный сон для регенерации мышц. С другой стороны, недостаток сна может привести к снижению уровня энергии, снижению выносливости и повышенному риску травм.
"Недостаток сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других проблем со здоровьем".
Это признаки того, что вы не высыпаетесь
Вам следует спать не менее семи часов каждую ночь. Кроме того, каждый человек индивидуален, и поэтому не обязательно ему нужно ровно семь часов сна.
Признаки того, что вы не высыпаетесь.
Андреева назвала 8 признаков плохого сна
- Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.
- Сны запоминаются редко.
- Проснувшись, вы чувствуете себя очень утомленным.
- Вы чаще проголодаетесь, особенно от фаст-фуда.
- Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.
- В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.
- Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.
- Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все есть.
С этими пятью советами вы будете хорошо спать по ночам
Регулярный график сна: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже по выходным.
"Это поможет вашему организму выработать стабильный ритм сна".
Хорошие условия для сна: в спальне должно быть тихо, темно и прохладно. Используйте удобное постельное белье и подушки. Температура в спальне также не должна быть слишком высокой. Врач рекомендует температуру от 16 до 20 градусов по Цельсию.
Меньше алкоголя, никотина и кофе. Постарайтесь сократить потребление напитков с кофеином, таких как кофе и чай, во второй половине дня и вечером.
"Поначалу алкоголь может вызвать сонливость, но он может нарушить цикл сна и привести к менее спокойному сну".
Физические упражнения по утрам. Физическая активность может улучшить качество сна. Андреева советует, что лучшее время для тренировок — утро или середина утра. Физические упражнения повышают температуру тела, что затрудняет засыпание.
Ешьте меньше продуктов, вызывающих выброс кортизола. Гормон стресса кортизол выполняет защитные и важные функции для организма. Но когда его в организме слишком много, возникают проблемы с засыпанием. Некоторые продукты могут привести к повышению уровня кортизола в организме.
"Следует избегать животных белков, рафинированного сахара, соли и насыщенных жиров, особенно вечером".
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