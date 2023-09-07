8 признаков, что вы недостаточно спите - врач рассказала, как восстановить режим

Вот почему сон так важен

"Сон жизненно важен для здоровья и благополучия. Сон позволяет организму восстановиться и восстановиться. Это также укрепляет иммунную систему. Память укрепляется во время сна. Сон также улучшает внимание, концентрацию и способность к обучению. Поэтому достаточный сон важен для поддержания психического здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Достаточное количество сна очень важно для занятий спортом

"Недостаток сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других проблем со здоровьем".

Это признаки того, что вы не высыпаетесь

Андреева назвала 8 признаков плохого сна

Чтобы заснуть, требуется не менее 30 минут.

Сны запоминаются редко.

Проснувшись, вы чувствуете себя очень утомленным.

Вы чаще проголодаетесь, особенно от фаст-фуда.

Вы просыпаетесь раньше, чем необходимо.

В течение дня вы чувствуете сонливость и усталость.

Утром у вас опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.

Чувства часто путаются. Гнев, страх, печаль – все есть.

С этими пятью советами вы будете хорошо спать по ночам

"Это поможет вашему организму выработать стабильный ритм сна".

"Поначалу алкоголь может вызвать сонливость, но он может нарушить цикл сна и привести к менее спокойному сну".

"Следует избегать животных белков, рафинированного сахара, соли и насыщенных жиров, особенно вечером".

Чтобы быть в форме и быть здоровым, вам нужно от семи до восьми часов сна в сутки. К сожалению, жизнь не всегда позволяет это сделать.Неважно, приходится ли вам работать сверхурочно, присматривать за детьми или просто не можете избавиться от кружащихся по ночам мыслей: иногда вы просто не высыпаетесь.Сон также оказывает прямое влияние на эмоциональную стабильность. Достаточное количество сна помогает вам лучше справляться со стрессом. С другой стороны, недостаток сна может привести к повышенному стрессу, раздражительности и перепадам настроения.Любой, кто занимается спортом, знает, насколько важен достаточный сон для регенерации мышц. С другой стороны, недостаток сна может привести к снижению уровня энергии, снижению выносливости и повышенному риску травм.Вам следует спать не менее семи часов каждую ночь. Кроме того, каждый человек индивидуален, и поэтому не обязательно ему нужно ровно семь часов сна.Если к вам относятся три и более признаков, то вам следует пересмотреть свой цикл сна. Это может быть лучшее качество сна или более продолжительный сон.старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже по выходным.в спальне должно быть тихо, темно и прохладно. Используйте удобное постельное белье и подушки. Температура в спальне также не должна быть слишком высокой. Врач рекомендует температуру от 16 до 20 градусов по Цельсию.Постарайтесь сократить потребление напитков с кофеином, таких как кофе и чай, во второй половине дня и вечером.Физическая активность может улучшить качество сна. Андреева советует, что лучшее время для тренировок — утро или середина утра. Физические упражнения повышают температуру тела, что затрудняет засыпание.Гормон стресса кортизол выполняет защитные и важные функции для организма. Но когда его в организме слишком много, возникают проблемы с засыпанием. Некоторые продукты могут привести к повышению уровня кортизола в организме.Ранее МедикФорум писал о главном симптоме инфаркта.

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