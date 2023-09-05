5 правил, которые предотвратят старение клеток - советы эндокринолога

"Те, кто следуют определенному поведению, гарантируют, что в конечном итоге только паспорт покажет реальный возраст - и наше тело в лучшем случае работает как тело более молодого человека", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Что можно сделать против старения

1. Кишечник как «домашняя аптека»

"Рекомендуется диета с высоким содержанием клетчатки, включающая лук-порей, пастернак, свеклу, яблоки и орехи кешью. Эти продукты положительно влияют на флору кишечника, оказывают своеобразный удобряющий эффект для поселившихся там бактерий".

2. Тайминг побеждает

"Ешьте два раза в течение восьми часов, а затем ничего не ешьте в течение 16 часов. Это дает вашим клеткам передышку и возможность очиститься и восстановиться. И не волнуйтесь: даже при таких больших интервалах времени организм получает достаточно энергии для поддержания кровообращения".

3. Жидкость вместо еды

4. Маленькие помощники

"Они помогают нам оставаться молодыми, поскольку способствуют обновлению клеток и восстановлению повреждений ДНК, возникающих в ходе естественного процесса старения хромосом. Мы можем активировать сиртуины с помощью так называемых полифенолов, содержащихся в пище".

5. Правило три четверти

с возрастом компетентность наших клеток продолжает снижаться, это постепенный процесс – и в среднем он начинается в возрасте 25 лет. Результат: мы стареем. Конечно, это не очень хорошие новости, но нам не нужно сидеть сложа руки.Старение – это болезнь, и правильное для клеток питание – лучшее лекарство от нее. Здоровье клеток определяется тремя клеточными компетенциями, на которые мы можем положительно влиять. Мы контролируем 80 процентов нашего здоровья посредством ежедневного перепрограммирования нашей эпигенетики, и только 20 процентов предопределены нашей врожденной генетикой.Здоровое и сбалансированное питание – это самое главное. Оно формирует основу долгой жизни, поскольку поддерживает наши клетки в тонусе – правильные продукты замедляют процессы старения в организме.Это приводит к разнообразию микробиома, что полезно для регенерации наших нервов и сдерживает развитие других заболеваний. Вместо этого вам следует срочно избегать сахара, потому что он справедливо имеет плохую репутацию. Сахар управляет теми же сигнальными путями в мозге, что и тяжелые наркотики, и вызывает такое же привыкание.Вопрос «когда» не менее важен, чем то, что мы едим. Поэтому внимательно следите за частотой приема пищи. Старайтесь избегать повторного приема пищи в течение дня, даже если это небольшие порции.Организму потребуется время, чтобы привыкнуть к новому ритму, нередко поначалу вы чувствуете себя немного более уставшим, чем обычно. Не позволяйте этому обескуражить вас. Воспользуйтесь простым трюком: когда вы чувствуете голод, съешьте горсть орехов, они быстро насыщают и содержат полезные жирные кислоты, полезные для. Еще лучше: утолите голод жидкостью. Особенно рекомендуется зеленый чай, так как он содержит вещества, способствующие долголетию.Если вы хотите сделать что-то хорошее для себя и своего организма, займитесь укреплением так называемых сиртуинов. Это ферменты, которые влияют на многие важнейшие процессы в нашем организме, такие как наращивание мышечной массы, сжигание жира и защита от болезней.Поскольку их может быть трудно получить из обычных продуктов питания в достаточно больших количествах (вы можете найти их в куркуме, красном луке, малине, смородине, ежевике, а также в имбире и чесноке, а также в черном кофе и темном шоколаде), вы также можете работа с БАДами. В любом случае, прежде чем принимать препарат, проконсультируйтесь с врачом, которому вы доверяете.У нас всегда должна быть тарелка на три четверти заполненная некрахмалистыми овощами. Цвета овощей — это не только красивое украшение, рекомендуются красочные комбинации, ключевые слова — вторичные растительные вещества или полифенолы.Ранее МедикФорум писал о пользе сна для нервной системы.

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