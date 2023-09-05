Виагра эффективна против многочисленных проблем со здоровьем

Виагра и менструальные боли

"Боль во время менструации, или дисменорея, может быть чрезвычайно болезненной и изнурительной, в результате чего пациентка не может выполнять свою обычную деятельность, особенно если она страдает такими заболеваниями, как эндометриоз или аденомиоз", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

"Они обнаружили, что силденафил обеспечивает лучшее обезболивание, чем плацебо, и «значительно» снижает индекс пульсации маточной артерии участниц – один из показателей боли во время менструации – через два часа".

Безопасно ли принимать Виагру при болях во время менструации?

"Теоретически механизм действия силденафила определенно может предложить способ облегчить болевые симптомы за счет улучшения кровотока, а также увеличения расслабления мышечной стенки матки. Однако, основываясь только на этом исследовании, я бы в настоящее время не рассматривал его как вариант для женщин, которые борются с менструальными болями, поскольку нет достаточных доказательств, подтверждающих пользу, и не было никаких дискуссий о каких-либо связанных с этим побочных эффектах".

Торговая марка силденафила, препарата, который чаще всего продается и используется для лечения эректильной дисфункции. С момента ее открытия и запуска маленькую синюю таблетку купили около 62 миллионов мужчин во всем мире.Хотя его эффективность против импотенции доказана, исследования также показали, что его можно использовать и в других целях, в том числе для лечения менструальных болей.Возвращаясь к тому моменту, когда он был впервые разработан, силденафил изначально был задуман для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он мог расширять кровеносные сосуды.Однако вместо того, чтобы расширять кровеносные сосуды в сердце, у мужчин он воздействовал на другую область тела, вызывая у них эрекцию. Это послужило толчком к созданию Виагры, которая, как предполагается, будет приносить более 1 миллиарда долларов в год.Несмотря на это, реального решения этой проблемы не существует, и многие каждый месяц полагаются на безрецептурные обезболивающие и грелки.Однако исследователи обнаружили, что силденафил может помочь облегчить дисменорею на несколько часов.В исследовании изучалось влияние силденафила на 25 женщин, страдающих от умеренных и сильных менструальных болей.Ряд лекарств был исследован для улучшения вариантов лечения первичной дисменореи (ПД), но большинство из них оказались безуспешными или имели неблагоприятное соотношение риск/польза.Поскольку БП является заболеванием, от которого страдают большинство женщин и обращаются за лечением в какой-то момент своей жизни, наше исследование дает надежду, что вагинальный цитрат силденафила является безопасным и эффективным вариантом для пациентов, которые не желают или не реагируют на лечение, доступное в настоящее время. магазин.Хотя это исследование предполагает, что использование таблеток для лечения менструальных болей может быть безопасным, необходимы дополнительные исследования по этому вопросу.Ранее МедикФорум писал о пользе сна для центральной нервной системы.

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