Врач назвал симптом при посещении туалета, который говорит о раке щитовидной железы

шишка в передней, нижней части шеи – шишка обычно твердая, постепенно увеличивается и не вызывает боли

хриплый голос

боль в горле

трудности с глотанием или дыханием

боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то прижимается к шее.

"Частые жидкие испражнения могут указывать на редкий тип рака щитовидной железы, называемый медуллярным раком щитовидной железы", - говорит врач-эндокринолог Юрьева Ольга специально для МедикФорум.

«Они вызваны слишком большим количеством гормона кальцитонина, вырабатываемого клетками медуллярного рака щитовидной железы», - объясняет врач-эндокринолог.

«Чем раньше выявлен рак, тем легче его лечить и тем больше вероятность, что лечение будет успешным».

у вас на шее шишка – либо новая, либо уже существующая, которая становится больше.

у вас осипший голос, боль в горле или кашель в течение более трех недель.

у вас боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то прижимается к вашей шее.

Рак щитовидной железы - это рак расположенный в небольшой железы в передней, нижней части шеи.Орган вырабатывает и выделяет гормоны, одна из его основных функций — выработка гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ в организме. Женщины более склонны к этому заболеванию, чем мужчины, но важно как можно скорее проверить любые симптомы.Врач также перечисляет другие симптомы, которые могут возникнуть, одним из которых является более мягкий стул или диарея.По ее словам, этот тип рака щитовидной железы вызывает «необычные симптомы», такие как частый стул, а также покраснение лица.Другие симптомы рака щитовидной железы могут включатьХотя эти симптомы могут быть не связаны с раком щитовидной железы, важно, чтобы любые симптомы, которые у вас наблюдаются, были проверены врачом, даже если вы чувствуете себя хорошо.Но если у вас возникли трудности с глотанием или дыханием, срочно обратитесь к врачу.Раку щитовидной железы часто предшествует гипотериоз и гипертериоз. Многие симптомы недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоза) такие же, как и при других заболеваниях, поэтому их легко спутать с чем-то другим.

Симптомы включают в себя:

усталость

чувствительность к холоду

увеличение веса

запор

депрессия

медленные движения и мысли

мышечные боли

мышечные спазмы

сухая и шелушащаяся кожа

ломкость ногтей

потеря либидо

боль, онемение и покалывание в руке и пальцах

нерегулярные менструации.

Симптомы гиперактивной щитовидной железы

Гиперактивность щитовидной железы может вызывать широкий спектр симптомов:

нервозность, беспокойство и раздражительность

перепады настроения

трудности со сном

постоянная усталость и слабость

отек шеи из-за увеличения щитовидной железы (зоба)

нерегулярный и/или необычно быстрый сердечный ритм

подергивание или дрожь

потеря веса.

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