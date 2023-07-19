Онколог Воробьев назвал симптомы смертельного рака, которые можно увидеть в зеркале

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Онколог Воробьев назвал симптомы смертельного рака, которые можно увидеть в зеркале


Например, наиболее распространенными признаками рака легких являются постоянный кашель и одышка. Однако в некоторых случаях симптомы могут затронуть участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете.


Это может иметь место при раке щитовидной железы — раке, который начинается в щитовидной железе. Одной из основных задач является выработка гормонов, помогающих регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.

Из-за своего расположения наиболее распространенные признаки рака щитовидной железы поражают шею, горло и голос.

"Это может проявляться твердым образованием в передней части шеи, затрудненным глотанием и охриплостью", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Есть и другие, более «необычные» признаки, которых следует опасаться.


"Одним из них является более красное лицо, также известное как румянец, которое будет более заметно при взгляде в зеркало. У некоторых людей это будет более заметно, чем у других, в зависимости от тона вашей кожи. Это также может сопровождаться жжением.".

Это вызвано избытком гормона кальцитонина, который регулирует уровень кальция и фосфата в крови.

Это превышение может произойти, если у человека медуллярный рак щитовидной железы — разновидность рака щитовидной железы.

Другие менее распространенные симптомы могут включать:
  • Более мягкий стул или диарея
  • Потеря веса
  • Кашель.
Наиболее распространенными признаками являются:
  • Припухлость спереди, в нижней части шеи — припухлость обычно кажется твердой, медленно увеличивается в размерах и не вызывает болезненных ощущений
  • Хриплый голос
  • Боль в горле
  • Затрудненное глотание или дыхание
  • Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.


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Если симптомы не обнаружены на ранней стадии, существует риск распространения раковых клеток в окружающие ткани, что может затруднить лечение.



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