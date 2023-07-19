Онколог Воробьев назвал симптомы смертельного рака, которые можно увидеть в зеркале
Например, наиболее распространенными признаками рака легких являются постоянный кашель и одышка. Однако в некоторых случаях симптомы могут затронуть участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете.
Это может иметь место при раке щитовидной железы — раке, который начинается в щитовидной железе. Одной из основных задач является выработка гормонов, помогающих регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.
Из-за своего расположения наиболее распространенные признаки рака щитовидной железы поражают шею, горло и голос.
"Это может проявляться твердым образованием в передней части шеи, затрудненным глотанием и охриплостью", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Есть и другие, более «необычные» признаки, которых следует опасаться.
"Одним из них является более красное лицо, также известное как румянец, которое будет более заметно при взгляде в зеркало. У некоторых людей это будет более заметно, чем у других, в зависимости от тона вашей кожи. Это также может сопровождаться жжением.".
Это вызвано избытком гормона кальцитонина, который регулирует уровень кальция и фосфата в крови.
Это превышение может произойти, если у человека медуллярный рак щитовидной железы — разновидность рака щитовидной железы.
Другие менее распространенные симптомы могут включать:
- Более мягкий стул или диарея
- Потеря веса
- Кашель.
- Припухлость спереди, в нижней части шеи — припухлость обычно кажется твердой, медленно увеличивается в размерах и не вызывает болезненных ощущений
- Хриплый голос
- Боль в горле
- Затрудненное глотание или дыхание
- Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.
Если симптомы не обнаружены на ранней стадии, существует риск распространения раковых клеток в окружающие ткани, что может затруднить лечение.
Ранее МедикФорум писал о том, как сократить калорийность рациона.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий