От цистита до гриппа: эти 8 болезней можно выявить по запаху

"Необычные запахи, которые мы выделяем через кожу, дыхание или мочу, часто являются сигналами раннего предупреждения, которые становятся заметными раньше других симптомов болезни", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Инфекции мочевого пузыря имеют резкий запах

Диабет пахнет жидкостью для снятия лака

"Запах ацетона – первый признак серьезного нарушения обмена веществ".

Сладкий запах тонзиллита

"Они производят сладкий запах, который заметен при дыхании. При повышении температуры и затруднении глотания врач может назначить антибиотики".

Запах гнилых фруктов из желудка

"Врач должен выяснить, вызвал ли воспаление желудочный микроб Helicobacter pylori".

Печень придает коже запах краски для волос

"Газ, напоминающий агрессивные чистящие средства или краску для волос в парикмахерской, попадает в кровь и испаряется через кожу".

Проблемы с почками

Даже грипп пахнет странно

Щитовидная железа придает поту запах уксуса

"Йодированная соль, морская рыба и молочные продукты могут помочь, прежде чем врачу придется прибегнуть к гормонам щитовидной железы".

При многих заболеваниях в организме образуются продукты обмена веществ с характерным запахом.Некоторые из этих запахов едва уловимы, и только специально обученные собаки могут их учуять – например, ароматические молекулы раковых клеток. Другие настолько навязчивы, что мы сразу узнаем их в себе и других. Вот наиболее распространенные характерные запахи:Заметно резкий запах мочи указывает на активность множества бактерий в мочевом пузыре. Они запускают в моче гнилостный процесс, который становится заметен при посещении туалета. Если есть постоянные позывы к мочеиспусканию и болезненноепора идти к врачу.Дыхание диабетиков источает легкий запах жидкости для снятия лака, содержащей ацетон, особенно при выраженной гипергликемии. Сильно пахнущий продукт метаболизма ацетон образуется потому, что организму приходится получать энергию из белков и жиров из-за нехватки инсулина.Воспаленные миндалины обычно колонизируются бактериями, образующими небольшие очаги гноя.Если воспалена слизистая желудка, в горло поднимается кисло-сладкий запах кисло-сладких фруктов. Запах чрезмерно вырабатываемой желудочной кислоты при дыхании часто вызывает изжогу, отрыжку и боль в верхней части живота.Больная печень выделяет через кожу едкий запах аммиака. Этот метаболический продукт всегда создается, когда организм расщепляет белок, и здоровой печенью немедленно преобразует его в мочевину . Если у вас проблемы с печенью, он не будет работать должным образом.Если почки не работают должным образом, запах тела больного может стать очень неприятным. Пот приобретает легкий запах мочи, когда мочевина и креатинин перестают полностью выводиться почками. Лучше всего обратиться к врачу, как только у вас возникнут какие-либо симптомы, чтобы предотвратить почечную недостаточность.Гриппоподобная инфекция связана с затхлым воздухом для дыхания. Несвежий, затхлый запах возникает из-за того, что вирусы и бактерии питаются старыми клетками слизистой оболочки. Травяной или фруктовый чай обеспечивает свежесть дыхания и лучший вкус во рту.Если у вас недостаточная функция щитовидной железы, ваша потная кожа будет издавать кислый уксусный запах. Кислотный пот связан с другими симптомами гипотиреоза, такими как увеличение веса, усталость, замедленное пищеварение и выпадение волос.Ранее МедикФорум писал о том, чем питаться при стрессе.

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