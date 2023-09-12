От цистита до гриппа: эти 8 болезней можно выявить по запаху
Дыхание, пот и моча часто имеют неприятный запах. Некоторые из них являются побочным эффектом определенных заболеваний. ФОКУС онлайн подскажет, как распознать болезни на ранней стадии – у себя и у других.
При многих заболеваниях в организме образуются продукты обмена веществ с характерным запахом.
"Необычные запахи, которые мы выделяем через кожу, дыхание или мочу, часто являются сигналами раннего предупреждения, которые становятся заметными раньше других симптомов болезни", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Некоторые из этих запахов едва уловимы, и только специально обученные собаки могут их учуять – например, ароматические молекулы раковых клеток. Другие настолько навязчивы, что мы сразу узнаем их в себе и других. Вот наиболее распространенные характерные запахи:
Инфекции мочевого пузыря имеют резкий запах
Заметно резкий запах мочи указывает на активность множества бактерий в мочевом пузыре. Они запускают в моче гнилостный процесс, который становится заметен при посещении туалета. Если есть постоянные позывы к мочеиспусканию и болезненное жжение, пора идти к врачу.
Диабет пахнет жидкостью для снятия лака
Дыхание диабетиков источает легкий запах жидкости для снятия лака, содержащей ацетон, особенно при выраженной гипергликемии. Сильно пахнущий продукт метаболизма ацетон образуется потому, что организму приходится получать энергию из белков и жиров из-за нехватки инсулина.
"Запах ацетона – первый признак серьезного нарушения обмена веществ".
Сладкий запах тонзиллита
Воспаленные миндалины обычно колонизируются бактериями, образующими небольшие очаги гноя.
"Они производят сладкий запах, который заметен при дыхании. При повышении температуры и затруднении глотания врач может назначить антибиотики".
Запах гнилых фруктов из желудка
Если воспалена слизистая желудка, в горло поднимается кисло-сладкий запах кисло-сладких фруктов. Запах чрезмерно вырабатываемой желудочной кислоты при дыхании часто вызывает изжогу, отрыжку и боль в верхней части живота.
"Врач должен выяснить, вызвал ли воспаление желудочный микроб Helicobacter pylori".
Печень придает коже запах краски для волос
Больная печень выделяет через кожу едкий запах аммиака. Этот метаболический продукт всегда создается, когда организм расщепляет белок, и здоровой печенью немедленно преобразует его в мочевину . Если у вас проблемы с печенью, он не будет работать должным образом.
"Газ, напоминающий агрессивные чистящие средства или краску для волос в парикмахерской, попадает в кровь и испаряется через кожу".
Проблемы с почками
Если почки не работают должным образом, запах тела больного может стать очень неприятным. Пот приобретает легкий запах мочи, когда мочевина и креатинин перестают полностью выводиться почками. Лучше всего обратиться к врачу, как только у вас возникнут какие-либо симптомы, чтобы предотвратить почечную недостаточность.
Даже грипп пахнет странно
Гриппоподобная инфекция связана с затхлым воздухом для дыхания. Несвежий, затхлый запах возникает из-за того, что вирусы и бактерии питаются старыми клетками слизистой оболочки. Травяной или фруктовый чай обеспечивает свежесть дыхания и лучший вкус во рту.
Щитовидная железа придает поту запах уксуса
Если у вас недостаточная функция щитовидной железы, ваша потная кожа будет издавать кислый уксусный запах. Кислотный пот связан с другими симптомами гипотиреоза, такими как увеличение веса, усталость, замедленное пищеварение и выпадение волос.
"Йодированная соль, морская рыба и молочные продукты могут помочь, прежде чем врачу придется прибегнуть к гормонам щитовидной железы".
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