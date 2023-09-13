10 простых советов помогут вам жить счастливо: даже небольших изменений достаточно

"Вам не обязательно полностью выбрасывать свою жизнь за борт. Даже небольшие изменения и шаги в новом направлении могут создать моменты счастья", - говорит врач-психиатр Орлова Ольга специально для МедикФорум.

Избавьтесь от страха

Внесите больше страсти в свою жизнь

Любите безусловно

"Совет: не ждите пассивно, пока кто-то наполнит ваше существование любовью. Активно дарите именно ту любовь, которой вы так жаждете – без ожиданий, без страха".

Танцуй больше

Не сравнивайте себя с другими

"Не сравнивайте себя с другими. Сосредоточьтесь на себе и своих собственных активах".

Выбирайтесь на природу

Помощь дает счастье

"Какой бы незначительной ни была помощь, старайтесь как можно чаще делать что-то бескорыстное".

Обмен знаниями

"Делитесь своими знаниями, а не просто используйте их ради собственной выгоды".

Живите в этот момент

Найдите время для себя

"Ппостарайтесь найти время для себя и насладиться им в полной мере. Ключевое слово: любовь к себе. Вы не можете ожидать, что другой человек сделает вас счастливым".

Тот факт, что что-то удобно, не означает, что мы должны делать это постоянно. Тот факт, что мы в чем-то хороши, не означает, что это должно стать делом нашей жизни. Так много людей ничего не меняют, а потом удивляются, что ничего не меняется.Страх – самый большой убийца! Он удерживает нас от осуществления мечты: смены работы, признания в любви, одиночного путешествия или прыжка с парашютом – страх часто мешает нам сделать то, что мы действительно хотим.подумайте о худшем, что может случиться. Например, отказ или меньше денег. И спросите себя: смогу ли я справиться с этим?Делайте все целиком или не делайте вообще, а не вполсилы. Все начинается с активного наслаждения чашкой чая. Сядьте на балкон, закройте глаза и обратите внимание на солнечные лучи и тепло чашки в вашей руке. Совет: научитесь воспринимать вещи осознанно.Начать с себя. Нет, это не эгоистично, а полезно и необходимо для счастливой жизни.Мы танцуем от радости. Но почему бы нам не потанцевать от радости? Движение в целом и неконтролируемый танец в частности высвобождают гормоны счастья.Независимо от того, находитесь ли вы один или в группе: отпустите ситуацию и позвольте себе увлечься ритмом музыки.Зависть, обида, жадность: эти чувства человечны, но они только заставляют вас (и ваше эго) чувствовать себя плохо.Каждый день – например, перед сном – напоминайте себе о том, за что вы благодарны в своей жизни.Природа обеспечивает нас всем необходимым. Наслаждайтесь спокойствием прогулки по лесу, впечатляйтесь видом с горной вершины и лишитесь дара речи при виде заката. Почувствуйте тепло камина. Посмотрите на звезды.Те, кто помогает другим, не ожидая ничего взамен, подходят к собственному счастью ближе, чем они раньше могли себе представить. Наша истинная цель в жизни всегда зависит от этого в более широком контексте.Что я могу сделать, чтобы сделать этот мир лучше?Как родители, мы стараемся дать нашим детям самые лучшие знания на протяжении всей жизни. Но почему бы нам не поделиться своими сокровищами с другими людьми?Тот, кто учит чему-то других, способствует своему собственному счастью. Это может быть передача прочитанной вами книги или обучение упражнениям йоги.Если вы полностью находитесь в настоящем моменте, вы не можете ни злиться на прошлое, ни беспокоиться о будущем.Активно и сознательно вернитесь в этот момент. Скажите себе: «Я здесь!» Вы также можете перенести свое внимание в настоящий момент, сосредоточившись на вдохе и выдохе и посредством медитации.Если вы не можете побыть наедине с собой, то как могут это сделать другие люди?Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши.

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