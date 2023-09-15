Необычные симптомы непереносимости глютена - врач объясняет, почему их важно знать





Целиакия – модное заболевание?

"Это правда, что в последние годы число диагнозов целиакии возросло. Однако важной причиной увеличения числа случаев является улучшение диагностики, поскольку в прошлом целиакия долгое время считалась редким детским заболеванием", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Что такое глютен?

"Причиной является не аллергическая реакция, а иммунная реакция", - объясняет врач.

Почему так сложно поставить диагноз?

Каковы симптомы?

Возможны неврологические жалобы

"Такие жалобы диагностируются у 50 процентов заболевших и заметны, например, по покалыванию, жжению или ощущению онемения рук и ног".

"Но возможными симптомами также могут быть афтозные язвы полости рта или боли в суставах, такие как артрит".

Как можно лечить целиакию?

Допускаются ли разовые промахи во время приема пищи?

"Одноразовая ошибка вряд ли будет иметь долгосрочные негативные последствия. Однако «ошибки в диете» могут привести к таким симптомам, как боль в животе и диарея".

Если кто-то в одном доме заболел, должна ли вся семья изменить свой рацион?

Однако неправильно называть это причудой, поскольку к этому неизлечимому аутоиммунному заболеванию следует относиться серьезно.Глютен — это белковый компонент различных зерновых, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. У людей с целиакией в организме возникает иммунная реакция против глютена, что приводит к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника.Поскольку клинические симптомы целиакии и степень заболевания могут сильно различаться у разных пациентов, даже специалистам сложно сразу диагностировать непереносимость глютена. Именно поэтому заболевание еще называют хамелеоном гастроэнтерологии.По уже упомянутым причинам трудно определить характерные симптомы целиакии. Непереносимость глютена может вызыватьИз-за снижения всасывания питательных веществ в тонком кишечнике это также может привестиНеврологические жалобы могут быть вызваны дефицитом витамина B и привести к заболеванию нервной системы.Кроме того, может возникнуть снижение плотности костей или остеопороз, что можно объяснить недостатком витамина D и кальция.Если диагноз поставлен врачом, пациенты должны соблюдать безглютеновую диету до конца своей жизни, полностью избегая зерновых, содержащих глютен, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. Ввиду сложности такой диеты и во избежание ошибок рекомендую обратиться за специализированной консультацией по питанию.Пациенты должны соблюдать строгую безглютеновую диету до конца своей жизни.К счастью, в последние годы иммунным расстройствам уделяется больше внимания. В результатебезглютеновых продуктов становится все шире.Загрязнение во время приготовления безглютеновых блюд встречается гораздо реже, чем считалось ранее. В частности, это может быть вызвано мучной пылью, но не той же кухонной утварью, если она используется для приготовления обычных блюд.Ранее МедикФорум писал о яйцах для похудения.

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