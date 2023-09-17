Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной - "фекальные аэрозоли и плесень"

«Частицы фекалий могут присутствовать в ванной комнате, в том числе на таких поверхностях, как ваша зубная щетка. Это может произойти, если смывать воду в туалете без закрытой крышки, так как при смыве в воздух могут попасть небольшие капли воды, которые могут содержать фекальные бактерии и другие микроорганизмы. Чтобы свести к минимуму риск попадания частиц фекалий на вашу зубную щетку, вы можете следовать советам по гигиене, упомянутым в предыдущем ответе, например, промывать зубную щетку перед использованием, хранить ее в вертикальном положении, использовать чехол для зубной щетки и закрывать крышку унитаза, когда смывание», - говорит врач-стоматолог Харисова Анна специально для МедикФорум.

Так как же защитить зубную щетку от бактерий?

"Это помогает гарантировать, что вы используете эффективную и гигиеничную зубную щетку".

"Подумайте об использовании чехла для зубной щетки, который обеспечивает вентиляцию и защитит зубную щетку от загрязнений в ванной комнате".

Где следует хранить зубную щетку?

«Если вам необходимо хранить его в ванной, держите его как можно дальше от туалета и следуйте советам, упомянутым выше, чтобы снизить риск заражения».

Для многих людей зубная щетка должна быть в ванной — именно здесь они чистят зубы, поэтому полезно иметь ее под рукой.Но, по словам врача-стоматолога, хранение зубной щетки в ваннойНесколько причин, по которым хранение зубной щетки в ванной может считаться негигиеничным.Когда вы смываете воду в унитазе, особенно с открытой крышкой, крошечные капли воды, содержащие бактерии и другие микроорганизмы, могут превратиться в аэрозоль и оседать на близлежащих поверхностях, включая зубную щетку.Если ваша зубная щетка находится рядом с унитазом, она с большей вероятностью вступит в контакт с частицами воздуха и брызгами воды, что может привести к загрязнению.Ванные комнаты, как правило, являются влажными помещениями, что может способствовать росту бактерий и плесени на зубной щетке.В общих ванных комнатах вероятность перекрестного заражения выше, поскольку там могут находиться несколько человек и прикасаться к различным поверхностям.Чтобы решить эти проблемы и защитить вашу зубную щетку от бактерий, вам следует сделать ряд простых вещей.Всегда тщательно ополаскивайте зубную щетку водопроводной водой перед ее использованием. Это поможет удалить любые потенциальные загрязнения.Храните зубную щетку вертикально в подставке для зубных щеток или в чашке, чтобы она высохла на воздухе. Убедитесь, что она не касается других зубных щеток, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.Зубные щетки следует заменять каждые три-четыре месяца или раньше, если щетинки изнашиваются.Если возможно, закройте крышку унитаза перед смывом, чтобы свести к минимуму распространение частиц в воздухе.Регулярно очищайте держатель или чашку зубной щетки, чтобы предотвратить накопление бактерий и плесени.По словам стоматолога, в идеале храните зубную щетку в сухом месте за пределами ванной комнаты, например, в спальне или в специально отведенном шкафу для зубных щеток.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.

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