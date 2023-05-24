Почему нельзя держать зубную щетку в ванной - врач

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Почему нельзя держать зубную щетку в ванной - врач


По словам врача, хранение вашей зубной щетки незащищенной на раковине в ванной может подвергнуть ее воздействию неприятных бактерий.


После того, как вы упали с кровати и отправились в ванную, чистка зубов, вероятно, уже стала чем-то, что вы делаете на автопилоте. Выдавливание зубной пасты и сеанс чистки зубов позже, вы можете идти и начинать свой день.

Хотя вы, возможно, не задумываетесь об этой практике врач, чтобы раскрыть вескую причину, по которой вам следует пересмотреть, где вы храните свою зубную щетку.
Раковина в ванной может показаться самым удобным местом для хранения чистящего средства, но есть одна загвоздка.

Независимо от того, насколько чистой вы содержите ванную комнату, наличие туалета в комнате может означать, что на вашей зубной щетке есть фекальные бактерии.

«Каждый должен знать это о своей зубной щетке. Если вы видите свой унитаз и свою зубную щетку в одном и том же виде, не двигая головой, то с вероятностью 99% на вашей зубной щетке есть фекалии. Аэрозоли из туалета распыляются в воздухе и попадают повсюду, включая вашу зубную щетку», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Всякий раз, когда вы смываете туалет, возникает так называемый «фекальный фонтан» или «туалетный шлейф». Это явление описывает рассеивание микроскопических частиц, поступающих из унитаза, в окружающее пространство.

К сожалению, это может включать вашу зубную щетку, лежащую на своем обычном месте на раковине в ванной.

Врач призывает закрывать сиденья унитаза, когда они смывают воду. В качестве альтернативы вы можете хранить зубную щетку в другом месте, например, в спальне.


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