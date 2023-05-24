Почему нельзя держать зубную щетку в ванной - врач
По словам врача, хранение вашей зубной щетки незащищенной на раковине в ванной может подвергнуть ее воздействию неприятных бактерий.
После того, как вы упали с кровати и отправились в ванную, чистка зубов, вероятно, уже стала чем-то, что вы делаете на автопилоте. Выдавливание зубной пасты и сеанс чистки зубов позже, вы можете идти и начинать свой день.
Хотя вы, возможно, не задумываетесь об этой практике врач, чтобы раскрыть вескую причину, по которой вам следует пересмотреть, где вы храните свою зубную щетку.
Раковина в ванной может показаться самым удобным местом для хранения чистящего средства, но есть одна загвоздка.
Независимо от того, насколько чистой вы содержите ванную комнату, наличие туалета в комнате может означать, что на вашей зубной щетке есть фекальные бактерии.
«Каждый должен знать это о своей зубной щетке. Если вы видите свой унитаз и свою зубную щетку в одном и том же виде, не двигая головой, то с вероятностью 99% на вашей зубной щетке есть фекалии. Аэрозоли из туалета распыляются в воздухе и попадают повсюду, включая вашу зубную щетку», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Всякий раз, когда вы смываете туалет, возникает так называемый «фекальный фонтан» или «туалетный шлейф». Это явление описывает рассеивание микроскопических частиц, поступающих из унитаза, в окружающее пространство.
К сожалению, это может включать вашу зубную щетку, лежащую на своем обычном месте на раковине в ванной.
Врач призывает закрывать сиденья унитаза, когда они смывают воду. В качестве альтернативы вы можете хранить зубную щетку в другом месте, например, в спальне.
Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий