Врач-нефролог дал 4 ключевых совета, которые сохранят почки здоровыми

Потребление морепродуктов связано со снижением риска заболеваний почек

"Результаты показали, что морепродукты помогают снизить риск заболеваний почек как минимум на восемь процентов. С другой стороны, омега-3 в растительных продуктах не были связаны со снижением риска хронического заболевания почек", - говорит врач-нефролог Екатерина Шмелько, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Советы по составлению плана питания, благоприятного для почек

"Это происходит потому, что когда организм использует белок, он производит отходы, которые почкам приходится фильтровать. Чтобы обеспечить общее состояние здоровья, вам, возможно, придется скорректировать количество потребляемого белка".

"Ограничьте употребление жиров в своем рационе и при приготовлении пищи выбирайте более полезные жиры, такие как оливковое масло".

"Как правило, вам следует потреблять менее 2300 миллиграммов натрия в день. Вы можете ограничить натрий, избегая соли и используя больше трав и специй для приправы блюд во время приготовления. Если возможно, используйте свежие или замороженные овощи вместо консервированных овощей. Если у вас есть только консервированные овощи, слейте воду и промойте их, чтобы удалить лишнюю соль".

"Соблюдайте сбалансированную диету и ешьте морепродукты, богатые питательными веществами, такими как омега-3,чтобы улучшить здоровье почек".

По меньшей мере 700 миллионов человек во всем мире страдают хронической болезнью почек (ХБП) — состоянием, которое увеличивает риск почечной недостаточности и смерти.Результаты исследований на животных связали полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 с поддержанием функции почек. Исследователи оценили риск хронической болезни почек, оценив скорость клубочковой фильтрации (СКФ), которая показывает, насколько хорошо почки удаляют отходы и лишнюю жидкость из крови.По словам ученых, результаты исследования носят лишь наблюдательный характер и не могут напрямую связать содержание омега-3 в морепродуктах с улучшением здоровья почек.Недостаток белка может привести к ослаблению кожи, волос и ногтей. С другой стороны, потребление слишком большого количества белка может привести к усилению работы почек, что может привести к еще большему повреждению.Количество белка, которое вам необходимо, зависит от вашего уровня активности, размера тела и состояния здоровья. Проконсультируйтесь со своим врачом или диетологом, чтобы узнать, нужно ли вам ограничить белок или изменить тип белка, который вы едите.Жир дает вам энергию и помогает использовать некоторые витамины, которые вы получаете с пищей.Однако слишком много жира может вызвать увеличение веса и болезни сердца.Употребление слишком большого количества углеводов также может привести к увеличению веса. Если у вас заболевание почек, лучше есть цельнозерновые продукты и полезные углеводы, такие как фрукты и овощи. К нездоровым углеводам относятся леденцы, мед, сахар, газированные напитки и другие сладкие напитки.Натрий (соль) — это минерал, который содержится почти во всех продуктах питания и играет решающую роль в различных функциях организма.Количество натрия, естественным образом содержащееся в продуктах, достаточно для поддержания здорового уровня в организме, но употребление упакованных продуктов и добавление соли в пищу может привести к употреблению слишком большого количества натрия.Слишком много натрия может вызвать жажду и заставить организм удерживать воду, что приводит к отекам и повышению кровяного давления.Слишком много натрия может привести к еще большему повреждению почек и заставить сердце работать тяжелее. Если у вас заболевание почек, вам может помочь ограничение потребления натрия.Когда вы едите вне дома, попросите официанта сказать повару, чтобы он не добавлял в еду соль.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.

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