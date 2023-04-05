Рыба с высоким содержанием омега-3 защищает вас от болезней почек - диетолог Пономарева
Не знаете, что приготовить на обед? Попробуйте включить морепродукты в основное блюдо. Употребление в пищу морепродуктов и жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, может помочь снизить риск развития заболевания почек.
В то время как растительная пища также содержит омега-3, было также обнаружено, что регулярное употребление морепродуктов помогает замедлить снижение функции почек.
Потребление морепродуктов снижает риск заболевания почек
Исследователи оценили риск хронического заболевания почек, оценив скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), которая показывает, насколько хорошо почки удаляют отходы и избыток жидкости из крови. Нормальная рСКФ составляет от 90 до 120 мл/мин/1,73 м2.
Изучив данные 19 исследований, исследователи обнаружили, что у 4944 добровольцев (19 процентов) развилось хроническое заболевание почек в течение 11-летнего периода наблюдения.
"Результаты показали, что морепродукты помогают снизить риск заболевания почек как минимум на 8%. Омега-3 в растительных продуктах не были связаны с более низким риском хронического заболевания почек", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Безопасный для почек план питания может помочь защитить ваши почки от дальнейшего повреждения. Эта диета также будет включать в себя продукты, которые не вредят вашим почкам, и ограничивать другие продукты и напитки, чтобы определенные минералы в этих продуктах, такие как калий, не накапливались в организме до высоких уровней.
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