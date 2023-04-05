Рыба с высоким содержанием омега-3 защищает вас от болезней почек - диетолог Пономарева

Потребление морепродуктов снижает риск заболевания почек

"Результаты показали, что морепродукты помогают снизить риск заболевания почек как минимум на 8%. Омега-3 в растительных продуктах не были связаны с более низким риском хронического заболевания почек", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

В то время как растительная пища также содержит омега-3, было также обнаружено, что регулярное употребление морепродуктов помогает замедлить снижение функции почек.Исследователи оценили риск хронического заболевания почек, оценив скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), которая показывает, насколько хорошо почки удаляют отходы и избыток жидкости из крови. Нормальная рСКФ составляет от 90 до 120 мл/мин/1,73 м2.Изучив данные 19 исследований, исследователи обнаружили, что у 4944 добровольцев (19 процентов) развилось хроническое заболевание почек в течение 11-летнего периода наблюдения.Безопасный для почек план питания может помочь защитить ваши почки от дальнейшего повреждения. Эта диета также будет включать в себя продукты, которые не вредят вашим почкам, и ограничивать другие продукты и напитки, чтобы определенные минералы в этих продуктах, такие как калий, не накапливались в организме до высоких уровней.Ранее МедикФорум писал о признаках больных почек.

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