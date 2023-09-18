Врач Прохорова: сухость во рту и стремление много пить сигналят о начале диабета

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питье воды

По словам врача-эндокринолога Юлии Прохоровой, на начало диабета может указывать ощущение сухости во рту и участившееся питье воды.

Эндокринолог Прохорова, выступившая в прямом эфире, организованном пресс-центром «МК», назвала чувство сухости во рту и жажду ключевыми симптомами начинающегося у человека диабета.

«Пациенты много пьют. Много пить – это до 5 литров жидкости в день», - предупредила врач.

Специалистка добавила, что сигналить о начале диабета может также учащенное мочеиспускание. Юлия Прохорова отметила, что в тех случаях, когда учащенное питье воды наблюдается параллельно при зуде кожи, человеку следует как можно быстрее посетить врача и выяснить, насколько сбалансированным является уровень сахара в крови, нет ли его повышения или начавшегося диабета.

Медик посоветовала обращать внимание и на пищевые привычки. Их изменение, сильная тяга к углеводным продуктам тоже могут сигналить о начале диабета.

«Зачастую люди на начальных стадиях диабета предпочитают пищу, богатую быстрыми углеводами и различные сладкие напитки», - сказала эндокринолог Прохорова.

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