Терапевт Лапа назвала лишний вес ведущей причиной боли в ногах после 50 лет

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боль в ноге

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, почему могут болеть ноги у людей после 50 лет.

Терапевт Лапа заявила в интервью, что лишний вес является ведущей причиной боли в ногах после 50 лет

«Лишний вес является главной причиной развития болей в ногах после 50 лет. Большая нагрузка вызывает болевой синдром в суставах и сложность в передвижении», - отметила медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

Врач добавила, что люди зрелого возраст часто жалуются на отеки ног, возникающие из-за снижения активности обменных и других процессов в организме. Подверженность таким отекам также может способствовать появлению неприятных ощущений, болей в ногах.

Еще одна распространенная проблема после 50 лет – развитие ревматоидного артрита.

«У многих пациентов в зрелом возрасте появляются боли ревматологического характера из-за аутоиммунных процессов», - поделилась Людмила Лапа.

Кроме того, добавила она, боли в ногах  после 50 лет могут обусловливаться проблемами с лимфатической системой и связанным с ними тромбофлебитом. Он возникает, когда происходит нарушение лимфодренажа, ведущее к поражению сосудов, суставов и мышц ног.

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Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
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Теги : причины боли, ноги, Людмила Лапа
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