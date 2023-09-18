Терапевт Лапа назвала лишний вес ведущей причиной боли в ногах после 50 лет

«Лишний вес является главной причиной развития болей в ногах после 50 лет. Большая нагрузка вызывает болевой синдром в суставах и сложность в передвижении», - отметила медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

«У многих пациентов в зрелом возрасте появляются боли ревматологического характера из-за аутоиммунных процессов», - поделилась Людмила Лапа.

Терапевт Лапа заявила в интервью, что лишний вес является ведущей причиной боли в ногах после 50 летВрач добавила, что люди зрелого возраст часто жалуются на отеки ног, возникающие из-за снижения активности обменных и других процессов в организме. Подверженность таким отекам также может способствовать появлению неприятных ощущений, болей в ногах.Еще одна распространенная проблема после 50 лет – развитие ревматоидного артрита.Кроме того, добавила она, боли в ногах после 50 лет могут обусловливаться проблемами с лимфатической системой и связанным с ними тромбофлебитом. Он возникает, когда происходит нарушение лимфодренажа, ведущее к поражению сосудов, суставов и мышц ног.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может влиять на развитие рака сидячая работа.

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