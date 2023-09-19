Терапевт Хухрев: затянувшаяся простуда должна настораживать

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простуда

По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, долго длящаяся простуда должна обследоваться специалистами.

Терапевт Хухрев рассказал, что при простуде состояние занемогшего человека начинает восстанавливаться и улучшаться в течение недели. Затянувшаяся простуда должна настораживать. Хухрев констатировал, что если за семь дней тенденции к выздоровлению не возникает, нужно обращаться к врачу.

«Особенно если температура только нарастает, в то время как обычно к пятому дню болезни она уходит», – уточнил специалист в комментарии «Москве 24».

Терапевт также обратил внимание на то, что за сезон человек может неоднократно переболеть простудой, это не аномалия. Простудные инфекции вызываются многочисленными вирусами. Перенеся одну из них из-за поражения определенным вирусом, организм может вновь заболеть, если  его атакует уже другой возбудитель – иммунитета к нему не будет.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : простуда, советы врачей, Алексей Хухрев
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