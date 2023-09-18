Врач Мескина: осенью следует проверить уровни инсулина и магния

«Первое, что нужно проверить, это инсулин – гормон, который помогает перемещать глюкозу из крови в другие ткани. Нормальными значениями считается диапазон 2,6–24,9 микрограмма на миллилитр», - поделилась Мескина с «Вечерней Москвой».

Врач Мескина напомнила в интервью, что осень является тем периодом, когда происходит обострение всех опасных недугов, не считая того, что люди подвергаются риску пострадать от заражения сезонными инфекциями. Учитывая это, осенью следует проверять некоторые показатели крови – в частности, уровни инсулина и магния в ней, проинформировала эксперт. Результаты анализов крови могут «рассказать» о подверженности тем или иным проблемах со здоровьем.Она добавила, что повышенное содержание инсулина в крови наблюдается при ожирении, а пониженное – при нездоровой поджелудочной железе и диабете I типа.Что касается магния, его содержание в крови позволяет судить о склонности к остеопорозу, сердечно-сосудистым болезням, гипертонии, бессоннице, судорогам. Эти нарушения ассоциируются с его нехваткой. Елена Мескина объяснила, что дефицит магния нарушает всасывание полезных веществ в кишечнике и может объяснять недостаток в организме таких важных микроэлементов как кальций и калий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут вызывать ухудшение настроения осенью.

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