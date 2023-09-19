Врач Ильинская: анемию и гонорею можно определить по состоянию языка

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состояние языка

Терапевт Тамара Ильинская: некоторые изменения в состоянии языка указывают на имеющиеся патологии.

Здоровый язык должен быть гладким, эластичным, слегка влажным, иметь бледно-красный оттенок. В беседе с «МедикФорум» врач Ильинская рассказала, как определить анемию и гонорею по состоянию языка. В частности, у людей, страдающих анемией, нередко на языке появляются красные линии и пятна, или развивается глоссит, при котором язык кажется очень гладким и блестящим, часто сопровождается ощущением жжения.

«Неприятные ощущения в языке, боль или жжение, иногда вызываются недостатком питательных веществ – витаминов  B12 или В6, фолиевой кислоты, меди, железа», - добавила терапевт Ильинская.

Что касается инфекций, то они тоже могут проявляться изменением состояния языка. Одной из редких, но вполне возможных инфекций является гонорея – для этого заболевания характерно появление небольших белых шишек под языком. Медик дала совет: никогда не игнорировать шишки, открытые язвы, отеки, изменения цвета или постоянную боль и болезненность в языке. При появлении этих симптомов следует показаться специалисту.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака щитовидной железы могут возникать изменения в работе кишечника.

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Теги : язык, признаки болезней, Тамара Ильинская
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