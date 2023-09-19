Врач Юрочкин: изменения стула могут вызываться развитием рака щитовидной железы

«Не слишком известным предупреждающим признаком этого заболевания, могут стать диарея и более частое посещение туалета. В частности, такое возможно в случае медуллярного рака щитовидной железы», - проинформировал эндокринолог Юрочкин.

Врач Юрочкин напомнил в беседе с «МедикФорм», что рак щитовидной железы относится к болезням – «тихим убийцам». Его развитие происходит малозаметно, симптомы могут совпадать с проявлениями других состояний.Врач-эндокринолог назвал те признаки заболевания, на которые следует всегда обращать внимание. Одним из них является появление шишки в передней нижней части шеи. Шишка обычно твердая, постепенно увеличивается и не вызывает боли. Другие признаки: хриплый голос, боль в горле, трудности с глотанием или дыханием, дискомфорт в передней части шеи или ощущение, будто что-то прижимается к шее.Кроме того, заметил специалист, при развитии рака щитовидной железы могут возникать изменения стула.Медик объяснил, что при развитии рака щитовидной железы происходит изменение гормонального баланса, которое может нарушать нормальные процессы организма, в том числе деятельность желудочно-кишечного тракта. Возникающие изменения в работе кишечника ведут к тому, что стул человека становится более мягким, появляется регулярная диарея. Если она становится стойкой и наблюдается наряду с другими тревожными симптомами, следует проконсультироваться с врачом по поводу тщательного обследования, добавил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы трех видов рака часто ошибочно принимают за что-то другое.

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