Врач Макарьин: вялость и колебания веса говорят о проблемах с щитовидной железой

«Вялость, сонливость и апатия являются основными признаками проблем с щитовидной железой», - рассказал врач Макарьин в интервью радио Sputnik.

«Это может быть максимум полтора–два килограмма, не нужно путать с ожирением».

«Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия и аритмия. Перепады настроения», - дополнил врач.

Эндокринолог и онколог Макарьин сообщил в интервью, что выработка гормонов щитовидной железы напрямую влияет на энергичность и тонус организма. Если орган производит их в недостаточном количестве, развивается гипотиреоз. Данная патология характеризуется снижением уровня энергии и возникновением негативных состояний, из-за которых сокращается физическая активность, ограничивается общение, падает настроение.Также, заметил он, о проблеме с щитовидной железой, помимо плохого настроения и вялости, говорит прибавка в весе. В то же время, уточнил медик, увеличение веса при гипотиреозе обычно не бывает критически большим:Говоря о другом заболевании щитовидной железы, тиреотоксикозе, Виктор Макарьин напомнил: в его случае гормоны вырабатываются в чрезмерном количестве. Их избыток оказывает стимулирующее действие на многие процессы в организме: например, ускоряется обмен веществ и происходит похудение даже при хорошем аппетите и сытном питании. Еще при тиреотоксикозе можно наблюдать повышенную тревожность, тремор рук, сильную потливость.Специалист порекомендовал всем заметившим у себя симптомы проблем с щитовидной железой обязательно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака щитовидной железы могут происходить изменения в работе кишечника.

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