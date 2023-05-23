Врач Жаркова: постоянную усталость могут вызывать проблемы с щитовидной железой

«Упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме. В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы» - поделилась врач советом в интервью Life.

Врач Жаркова рассказала, почему человек может жаловаться на преследующую его усталость, слабость, апатию, плохое настроение.Полина Жаркова отметила, что сниженная выработка гормонов железы способствует развитию гипотиреоза, при котором возникают дискомфортные симптомы вместе с упадком сил. Если имеется гипотиреоз, его необходимо диагностировать, затем назначать терапию. Многие неблагополучные состояния могут быть устранены благодаря нормализации работы щитовидки.Помимо проблем с щитовидной железой постоянную усталость вызывают анемия, длительная нехватка железа, а также дефицит витамина D. Выявить их наличие можно с помощью анализов крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах с йодом для поддержания здоровья щитовидной железы.

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