Врач Жаркова: постоянную усталость могут вызывать проблемы с щитовидной железой

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усталость

Эндокринолог Полина Жаркова: если имеется проблема постоянной усталости, следует проверить уровни гормонов щитовидной железы.

Врач Жаркова рассказала, почему человек может жаловаться на преследующую его усталость, слабость, апатию, плохое настроение.

«Упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме. В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы» - поделилась врач советом в интервью Life.

Полина Жаркова отметила, что сниженная выработка гормонов железы способствует развитию гипотиреоза, при котором возникают дискомфортные симптомы вместе с упадком сил. Если имеется гипотиреоз, его необходимо диагностировать, затем назначать терапию. Многие неблагополучные состояния могут быть устранены благодаря нормализации работы щитовидки.

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Помимо проблем с щитовидной железой постоянную усталость вызывают анемия, длительная нехватка железа, а также дефицит витамина D. Выявить их наличие можно с помощью анализов крови.

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Полина Жаркова
Полина Жаркова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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Теги : причины усталости, щитовидная железа, Полина Жаркова
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