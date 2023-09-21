Срочная помощь при геморрое: врач назвала эффективные домашние средства

Вы страдаете от геморроя и ищете эффективное облегчение? Существуют лучшие меры для немедленной помощи.







С помощью следующих советов вы сможете самостоятельно облегчить начальные симптомы геморроя.





"Если симптомы ухудшаются, всегда следует обращаться к врачу", - говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.

Помогают ли охлаждающие подушечки при геморрое?

Охлаждающие подушечки могут помочь облегчить симптомы геморроя. Они уменьшают отек и снимают дискомфорт. Все, что вам нужно сделать, это смочить полотенце прохладной водой и приложить его к пораженному участку.

Помогают ли свечи избавиться от геморроя?

Свечи от геморроя представляют собой небольшие лекарства, часто цилиндрической формы, которые вводятся в задний проход. Они содержат такие лекарства, как гидрокортизон или преднизолон, которые оказывают противовоспалительное действие и угнетают иммунную систему. Это предотвращает воспаление заднего прохода и геморроя.





Некоторые суппозитории от геморроя могут также содержать растительные ингредиенты, такие как гамамелис виргинский (гамамелис вирджинский) или алоэ вера, которые также могут помочь облегчить симптомы.





"Важно использовать суппозитории, содержащие кортизон, только в течение периода, рекомендованного врачом. Длительное использование может увеличить риск того, что кожа станет тоньше и, следовательно, более уязвимой. Суппозитории также могут способствовать развитию кишечных инфекций".



Какое отношение влажные салфетки имеют к геморрою?

Сухая туалетная бумага часто может еще больше раздражать геморрой и тем самым ухудшать симптомы. С другой стороны, влажные салфетки — это щадящий способ аккуратно очистить пораженный участок, при условии, что они не содержат каких-либо дополнительных ароматизаторов.





"Они также могут оказывать охлаждающее действие, облегчая зуд и жжение, которые часто сопровождают геморрой. Если влажные салфетки доставляют дискомфорт из-за тяжелого геморроя, можно также использовать лейку или прикладной душ".





Важно: Всегда промокайте, а не трите!

Оказывает ли назальный спрей противоотечное действие при геморрое?

Необычный способ облегчить геморрой – использовать назальный спрей. Хотя конкретных исследований, подтверждающих это, нет, эта тема по-прежнему возникает при обсуждении домашних средств от геморроя, поскольку активные ингредиенты назального спрея могут оказывать противоотечное действие.





"Однако перед применением назального спрея для облегчения геморроя необходима консультация врача, чтобы избежать возможных рисков для здоровья".

Кремы от геморроя: помогают ли они?

Для лечения геморроя существуют различные мази и кремы. Некоторые продукты основаны на натуральных ингредиентах, таких как гамамелис виргинский (гамамелис вирджинский) или алоэ вера. Другие содержат активные ингредиенты, такие как кортизон, которые подавляют иммунную систему и тем самым снимают воспаление в заднем проходе.





"Подходящая мазь подбирается в зависимости от симптомов и тяжести геморроя. Спросите своего врача или фармацевта о правильном выборе для вас".

Ранее МедикФорум писал о пользе красного вина для сосудов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.