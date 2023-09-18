Врач Королева: красное вино может положительно влиять на сосуды

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красное вино

Врач-диетолог Маргарита Королева сообщила о пользе умеренных доз красного вина для кровеносных сосудов.

Врач Королева рассказала, что красное вино может положительно влиять на состояние сосудистой системы и крови.

«Вино, сделанное из натурального сусла с содержанием виноградных косточек, способно сокращать уровень липидов низкой плотности в крови и увеличивать уровень липидов высокой плотности. Это снижает риск атеросклеротического поражения сосудов», - поделилась медик с Общественной Службой Новостей.

Кроме того, добавила Маргарита Королева, благодаря данному напитку (точнее, содержащимся в нем веществам) становятся лучше защищенными от повреждений стенки кровеносных сосудов. Она обратила внимание на большое количество полифенолов, входящих в состав красного вина. Эти биологически активные компоненты винограда являются антиоксидантами, их действие способствует защите органов и тканей тела от разрушительного воздействия свободных радикалов, повреждающих целостность клеток.

Врач подчеркнула, что полезный эффект красного вина определяется его количеством – не следует выпивать свыше одного бокала за день.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что биолог Наталья Колман посоветовала не употреблять осенью и зимой сырые овощи и фрукты.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : польза вина, сосуды, Маргарита Королева
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