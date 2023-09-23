5 простых способов предотвратить смертельную болезнь печени - "болеет каждый третий"

"На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не вызывает каких-либо побочных эффектов, но по мере прогрессирования заболевания она может привести к таким симптомам, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), отеки ног, лодыжек, ступней и живота, слабость, усталость и необъяснимая потеря веса", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Это повреждение является необратимым и может привести к печеночной недостаточности (когда ваша печень перестает работать должным образом) и раку печени».

Как предотвратить или справиться с жировой болезнью печени

«Примерно каждый третий страдает неалкогольной жировой болезнью печени на ранней стадии, которую можно замедлить или обратить вспять, если они внесут изменения в свой образ жизни».

Худеть

«Потеря более 10 процентов вашего веса может удалить часть жира из печени и улучшить состояние неалкогольной жировой болезни печени, если она у вас есть».

Придерживайтесь здоровой диеты

«Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием фруктов, овощей, белков и углеводов, но с низким содержанием жиров, сахара и соли; употребление небольших порций еды тоже может помочь».

Будьте внимательны к тому, что вы пьете

«Пейте воду вместо сладких напитков», — советует он.

Регулярно делайте физические упражнения

«Все виды физических упражнений могут помочь улучшить состояние неалкогольной жировой болезни печени, даже если вы не теряете вес».

Не курите

Печень — один из наших жизненно важных органов, отвечающий за более чем 500 функций организма. Они варьируются от удаления токсинов из крови до расщепления пищи для ее преобразования в энергию. Поэтому любые проблемы с печенью могут быть крайне опасны.Жировая болезнь печени – одна из таких проблем, которая возникает, как следует из названия, когда в печени слишком много жира. Примерно каждый третий человек живет с ранними стадиями жировой болезни печени, также известной как неалкогольная жировая болезнь печени.Это означает, что у них небольшое количество жира в печени.Органы здравоохранения западных стран и России сталкивается с кризисом заболеваний печени на фоне увеличения количества госпитализаций по причине ожирения за последние несколько лет.За годы воспаления, вызванного жировой болезнью печени, печень покрывается рубцами и сморщивается.Эта стадия известна как цирроз печени.К счастью, существуют способы предотвратить, замедлить или даже обратить вспять развитие жировой болезни печени.Врач утверждает, что вам следует стремиться к индексу массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9, чтобы снизить риск развития этого заболевания.Здоровая диета является ключом к снижению количества жира, хранящегося в печени.В частности, Южнова предостерегает от употребления сладких напитков.Вам следует стремиться уделять не менее 150 минут активности умеренной интенсивности, например ходьбе или езде на велосипеде, каждую неделю.Если вы курите, отказ от курения может помочь снизить риск возникновения таких проблем, как сердечные приступы и инсульты, говорит Южнова.Ранее МедикФорум писал о недостаточном питании в пожилом возрасте.

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