Эндокринолог Павлова: повышенная тяга к сладкому — следствие дефицита магния в организме
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что дефицит магния в организме может возникать по нескольким причинам. Это стресс и перенапряжение, а также неправильное питание. Среди признаков дефицита магния — повышенная тяга к сладкому.
— Фастфуд и рафинированные продукты выводят магний из организма, — написала медик в своем блоге.
Магний лучше усваивается в первой половине дня. Если есть проблемы с бессонницей, то богатые магнием лучше есть и утром, и вечером, советует медик.
Какие продукты мешают организму усваивать магний?
Чай
Кофе
Соль
Продукты с глютеном
Рафинированное масло
Невымоченные грибы и орехи.
Усвоению магния мешают токсичные вещества – никотин, алкоголь.
Что есть, чтобы восполнить дефицит магния?
Выбирайте крупы (пшеница, киноа), бобовые, шпинат, зелень, курагу, брокколи, бананы, орехи и семена (льна, тыквы), черный шоколад.
Хорошо принимать ванны с сульфатом магния. Магний эффективно проникает в организм через кожу и волосяные фолликулы.
Признаки нехватки магния в организме:
- Апатия, перепады настроения, депрессия, повышенная тревожность.
- Мышечная слабость.
- Гипертонус, склонность к судорожным состояниям (непроизвольные подергивания, судороги).
- Частые мигрени и звон в ушах.
- Гормональные нарушения
- Нарушения сна
- Ухудшение памяти и внимания.
- Нарушения сердечного ритма
- Перебои в работе ЖКТ (изжога, запоры, диарея).
- Ухудшение состояния ногтей, костей и суставов
- Появление ранней седины
- Повышенная тяга к сладкому
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
эндокринолог
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