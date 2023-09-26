Эндокринолог Павлова: повышенная тяга к сладкому — следствие дефицита магния в организме

Апатия, перепады настроения, депрессия, повышенная тревожность.

Мышечная слабость.

Гипертонус, склонность к судорожным состояниям (непроизвольные подергивания, судороги).

Частые мигрени и звон в ушах.

Гормональные нарушения

Нарушения сна

Ухудшение памяти и внимания.

Нарушения сердечного ритма

Перебои в работе ЖКТ (изжога, запоры, диарея).

Ухудшение состояния ногтей, костей и суставов

Появление ранней седины

Повышенная тяга к сладкому

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