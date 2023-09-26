Эндокринолог Павлова: повышенная тяга к сладкому — следствие дефицита магния в организме

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что дефицит магния в организме может возникать по нескольким причинам. Это стресс и перенапряжение, а также неправильное питание. Среди признаков дефицита магния — повышенная тяга к сладкому.

— Фастфуд и рафинированные продукты выводят магний из организма, — написала медик в своем блоге.

Магний лучше усваивается в первой половине дня. Если есть проблемы с бессонницей, то богатые магнием лучше есть и утром, и вечером, советует медик.

Какие продукты мешают организму усваивать магний?

Чай
Кофе
Соль
Продукты с глютеном 
Рафинированное масло
Невымоченные грибы и орехи.

Усвоению магния мешают токсичные вещества – никотин, алкоголь.

Что есть, чтобы восполнить дефицит магния?
 
Выбирайте крупы (пшеница, киноа), бобовые, шпинат, зелень, курагу, брокколи, бананы, орехи и семена (льна, тыквы), черный шоколад. 

Хорошо принимать ванны с сульфатом магния. Магний эффективно проникает в организм через кожу и волосяные фолликулы.

Признаки нехватки магния в организме:
  • Апатия, перепады настроения, депрессия, повышенная тревожность.
  • Мышечная слабость.
  • Гипертонус, склонность к судорожным состояниям (непроизвольные подергивания, судороги).
  • Частые мигрени и звон в ушах.
  • Гормональные нарушения 
  • Нарушения сна 
  • Ухудшение памяти и внимания.
  • Нарушения сердечного ритма 
  • Перебои в работе ЖКТ (изжога, запоры, диарея).
  • Ухудшение состояния ногтей, костей и суставов
  • Появление ранней седины
  • Повышенная тяга к сладкому 

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
эндокринолог
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