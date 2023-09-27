Врач Шаповаленко назвала отказ от проветривания среди ошибок в лечении простуды

«Неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды», - проинформировала эксперт программы «О самом главном».

«При полном исключении пищи развивается такое состояние как ацидоз – это ведет к повреждение органов и тканей», - предостерегла медик.

Врач Шаповаленко назвала ключевые ошибки в лечении простуды. В их число медик включила и отказ от проветривания с помощью отрытых окон.Шаповаленко предупредила: нежелание открывать окна и проводить вентиляцию помещения способствует тому, что в его спертом воздухе накапливается большая масса вирусных частиц, которые выделяются заболевшими людьми (или даже одним простуженным человеком). Это способствует заражению здоровых людей и ухудшает состояние тех, кто уже болен. К тому же пребывание в помещении, где не открываются окна, может вызывать гипоксию, утяжеляющую самочувствие и мешающую выздороветь.Многие люди, простудившись, прекращают есть, испытывая снижение аппетита. По мнению Шаповаленко, это тоже ошибка.Говоря о лекарственном лечении простуды, специалистка назвала ошибкой использование антибиотиков. По ее словам, эти препараты должны применяться исключительно по назначению врача и при условии, что у человека в виде осложнения развилась бактериальная инфекция.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими эндокринными заболеваниями наиболее часто страдают взрослые россияне.

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