Врач Шаповаленко назвала отказ от проветривания среди ошибок в лечении простуды

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простуда

Врач Татьяна Шаповаленко: боязнь проветривать помещение мешает лечению простуды.

Врач Шаповаленко назвала ключевые ошибки в лечении простуды. В их число медик включила и отказ от проветривания с помощью отрытых окон.

«Неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды», - проинформировала эксперт программы «О самом главном».

Шаповаленко предупредила: нежелание открывать окна и проводить вентиляцию помещения способствует тому, что в его спертом воздухе накапливается большая масса вирусных частиц, которые выделяются заболевшими людьми (или даже одним простуженным человеком). Это способствует заражению здоровых людей и ухудшает состояние тех, кто уже болен. К тому же пребывание в помещении, где не открываются окна, может вызывать гипоксию, утяжеляющую самочувствие и мешающую выздороветь.

Многие люди, простудившись, прекращают есть, испытывая снижение аппетита. По мнению Шаповаленко, это тоже ошибка.

«При полном исключении пищи развивается такое состояние как ацидоз – это ведет к повреждение органов и тканей», - предостерегла медик.

Говоря о лекарственном лечении простуды, специалистка назвала ошибкой использование антибиотиков. По ее словам, эти препараты должны применяться исключительно по назначению врача и при условии, что у человека в виде осложнения развилась бактериальная инфекция.

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Татьяна Шаповаленко
Татьяна Шаповаленко
Здоровье
главный врач больницы, доктор медицинских наук
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