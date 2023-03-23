Гепатолог: цвет вашей мочи может быть признаком жировой болезни печени

«В конечном итоге цирроз препятствует нормальной работе печени. Цирроз на поздних стадиях опасен для жизни. Цирроз может проявляться по-разному. Один симптом цирроза станет заметным, когда вы пойдете в туалет. Коричневатый или оранжевый цвет мочи как один из симптомов поздней стадии цирроза печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Потеря аппетита

Чувство слабости или усталости

Тошнота

Высокая температура

Неожиданная потеря веса

Как следует из названия, жировая болезнь печени вызвана избытком жира в печени. Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она малоэффективна на ранних стадиях. Однако по мере прогрессирования он может нанести больший ущерб печени, что в конечном итоге приведет к заметным симптомам.Печень является одним из наших жизненно важных органов, отвечающих за более чем 500 функций организма. Любые проблемы с печенью могут вызывать симптомы, затрагивающие различные части тела. На самой тяжелой стадии жировой болезни печени печень сморщивается и покрывается рубцами. Это известно как цирроз.Это происходит, когда накапливается слишком много билирубина (вещества, образующегося в процессе разрушения старых эритроцитов), потому что печень не расщепляет его нормально.Если вы заметили это, стоит поговорить с вашим лечащим врачом.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые мещают засыпанию.

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