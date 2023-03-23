Гепатолог: цвет вашей мочи может быть признаком жировой болезни печени

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Гепатолог: цвет вашей мочи может быть признаком жировой болезни печени


В крайних случаях жировая болезнь печени может прогрессировать до печеночной недостаточности и даже смерти.


Как следует из названия, жировая болезнь печени вызвана избытком жира в печени. Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она малоэффективна на ранних стадиях. Однако по мере прогрессирования он может нанести больший ущерб печени, что в конечном итоге приведет к заметным симптомам.

Печень является одним из наших жизненно важных органов, отвечающих за более чем 500 функций организма. Любые проблемы с печенью могут вызывать симптомы, затрагивающие различные части тела. На самой тяжелой стадии жировой болезни печени печень сморщивается и покрывается рубцами. Это известно как цирроз.


Как самостоятельно выявить жировой гепатоз


«В конечном итоге цирроз препятствует нормальной работе печени. Цирроз на поздних стадиях опасен для жизни. Цирроз может проявляться по-разному. Один симптом цирроза станет заметным, когда вы пойдете в туалет. Коричневатый или оранжевый цвет мочи как один из симптомов поздней стадии цирроза печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Жировая болезнь печени: 2 цвета мочи сигнализируют о «поздней стадии заболевания»


Это происходит, когда накапливается слишком много билирубина (вещества, образующегося в процессе разрушения старых эритроцитов), потому что печень не расщепляет его нормально.

Если вы заметили это, стоит поговорить с вашим лечащим врачом.

Общие ранние симптомы цирроза печени включают:
  • Потеря аппетита
  • Чувство слабости или усталости
  • Тошнота
  • Высокая температура
  • Неожиданная потеря веса

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