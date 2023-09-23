4 запаха изо рта, которые сигналят о серьезных проблемах со здоровьем

Неприятный запах изо рта

«Постоянный неприятный запах изо рта может быть вызван множеством факторов, включая плохую гигиену полости рта, кариес, заболевание десен или сопутствующие заболевания, такие как респираторные инфекции или диабет. Как и в случае с храпом, мы можем недооценивать его важность, но всегда лучше это проверить», - говорит врач-стоматолог Харисова Анна специально для МедикФорум.

Сладкое дыхание

«Дыхание с фруктовым или сладким запахом может указывать на неконтролируемый диабет, и тем, кто испытывает это, необходимо обратиться к своему врачу общей практики. Люди с диабетом подвергаются более высокому риску развития заболеваний десен, а инфекция может повысить уровень сахара в крови».

Чувство жажды

Необходимость чаще писать

Боль в животе, плохое самочувствие или тошнота

Диарея

Дышите глубже, чем обычно

Чувство усталости, сонливости или растерянности

Затуманенное зрение.

«Симптомы обычно развиваются в течение 24 часов, но могут быть и быстрее», — говорит врач-стоматолог.

Аммиачное дыхание

«Дыхание с запахом аммиака или мочи может быть связано с проблемами почек или печени», — утверждает Харина.

«Плохое здоровье полости рта связано с ростом заболеваемости раком печени, а когда печень поражается заболеванием, ее функция неуклонно снижается».

Постоянное чувство усталости и слабости.

Потеря аппетита, что может привести к потере веса.

Потеря полового влечения (либидо)

Желтая кожа и белки глаз (желтуха)

Зудящая кожа

Чувствовать или болеть.





Неприятный или металлический запах

«Неприятный или металлический запах изо рта может быть признаком основных заболеваний, таких как проблемы с пищеварением, респираторные инфекции или симптомы, возникающие из-за приема некоторых лекарств. Если вы заметили такой запах, лучше перестраховаться и проверить его», - объясняет Харина.

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