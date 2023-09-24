Вот как распознать раковый кашель в преддверии осенних простуд

"Если ваш кашель вызван смертельным заболеванием, он не исчезнет и будет длиться дольше двух или трех недель", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Вначале это может быть сухой кашель , но со временем он становится продуктивным, то есть при кашле выделяется мокрота, которая может быть ржавого цвета или с пятнами крови».

Усталость и усталость

Потеря аппетита и веса

Хриплый голос

Проблемы с глотанием

Шишки на шее из-за увеличения лимфатических узлов

Кашель с кровью

Постоянное одышка.

«Эти симптомы могут длиться одну или две недели, но обычно проходят сами собой. Их можно лечить нестероидными противовоспалительными средствами (НПВП), такими как ибупрофен и/или парацетамол, а также противоотечными средствами. Полезны также паровые ингаляции, медово-лимонные напитки».

Катехсия

Это только вопрос времени, когда из-за похолодания произойдет всплеск респираторных инфекций.К сожалению, сезон хрустящих разноцветных листьев сопровождается простудой, гриппом и другими случаями Covid, а звуки мучительного кашля наполняют общественные места.Однако, по мнению врача, кашель не только сигнализирует о респираторных инфекциях, он может быть симптомом чего-то гораздо более зловещего. Фактически, спонтанный рефлекс может быть тревожным сигналом рака легких.К счастью, врач рассказала, как отличить раковый кашель от других доброкачественных состояний.По словам врача, верным признаком рака легких являетсяСледовательно, время может содержать подсказки.Как правило, кашель присутствует в течение восьми или более недель, прежде чем будет поставлен диагноз рака легких, отметил врач.Кроме того, если ваш кашель вызван раком легких, вероятно, появятся и другие симптомы.Она добавила, что любой из этих симптомов должен быть исследован вашим терапевтом «без промедления».С другой стороны, если ваш кашель является симптомом респираторной инфекции, вы начнете чувствовать себя плохо и у вас появятся раздражающие признаки, которые мы все слишком хорошо знаем.Врач поделился, что такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, насморк, чихание, головная боль, мышечные боли и давление в носовых пазухах, вероятно, будут сопровождать простуду и грипп.Хотя рак легких поражает пирамидальные органы в грудной клетке, «ключевые» симптомы могут также проявляться в желудке. Кахексия, или потеря веса, — это результат того, что организм не усваивает все жиры, белки и углеводы из пищи, которую вы едите.Около 60 из 100 людей с раком легких имеют потерю аппетита и значительную потерю веса на момент постановки диагноза.Ранее МедикФорум писал о признаках, которые указывают у дефицит витамина Д.

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