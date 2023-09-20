Эксперт Савельева: перепады настроения и мышечные боли могут указывать на дефицит витамина D

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солнечные ванны

Нутрициолог Юлия Савельева назвала дискомфортные, болезненные и неприятные симптомы дефицита витамина D.

Недостаток очень важного для организма витамина D становится актуальной проблемой холодного времени года, когда сокращается световой день и становится меньше солнца.

«В группе риска по дефициту витамина D находятся люди, редко бывающие на свежем воздухе, а также беременные женщины и кормящие матери, люди с избыточной массой тела, строгие вегетарианцы, сторонники низкожировых диет, а также люди с удаленным желчным пузырем или с нарушением оттока желчи», - предупредила нутрициолог Савельева в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметила, что появление некоторых симптомов может быть связано именно с недостатком этого важного вещества. Юлия Савельева перечислила те изменения в состоянии организма, которые могут указывать на дефицит витамина D.
  • Частые перепады настроения.
  • Исчезновение аппетита.
  • Часто возникающие простуды.
  • Боли и судороги в мышцах, мышечная слабость.
  • Ухудшение памяти и других когнитивных функций.
  • Трудности с засыпанием, бессонница.
  • Тревожность.
  • Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем.
Специалистка напомнила, что восполнять витамин D в организме помогают прогулки на свежем воздухе и отчасти продукты питания (жирная рыба и печень трески, яичные желтки, молочные продукты).

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Теги : дефицит витамина D, признаки нарушений, Юлия Савельева
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