Эксперт Савельева: перепады настроения и мышечные боли могут указывать на дефицит витамина D
Нутрициолог Юлия Савельева назвала дискомфортные, болезненные и неприятные симптомы дефицита витамина D.
Недостаток очень важного для организма витамина D становится актуальной проблемой холодного времени года, когда сокращается световой день и становится меньше солнца.
«В группе риска по дефициту витамина D находятся люди, редко бывающие на свежем воздухе, а также беременные женщины и кормящие матери, люди с избыточной массой тела, строгие вегетарианцы, сторонники низкожировых диет, а также люди с удаленным желчным пузырем или с нарушением оттока желчи», - предупредила нутрициолог Савельева в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт отметила, что появление некоторых симптомов может быть связано именно с недостатком этого важного вещества. Юлия Савельева перечислила те изменения в состоянии организма, которые могут указывать на дефицит витамина D.
- Частые перепады настроения.
- Исчезновение аппетита.
- Часто возникающие простуды.
- Боли и судороги в мышцах, мышечная слабость.
- Ухудшение памяти и других когнитивных функций.
- Трудности с засыпанием, бессонница.
- Тревожность.
- Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем.
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