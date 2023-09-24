Онколог перечислил первые тревожные признаки рака поджелудочной железы

«Первыми тревожными признаками рака поджелудочной железы часто являются необъяснимая потеря веса, желтуха и/или боли в спине /желудке», - говорит врач-онколог Свежаев Борис специально для МедикФорум.

«Если вы обнаружите, что теряете килограммы без явной причины, например, из-за изменений в диете или физических упражнениях, это повод для беспокойства. Эта потеря веса происходит потому, что рак поджелудочной железы может повлиять на способность вашего организма правильно переваривать пищу. Потеря веса широко распространена среди пациентов с раком поджелудочной железы», - подчеркивает онколог.

«Желтуха возникает, когда рак поджелудочной железы блокирует желчные протоки, влияя на отток желчи».

«Эта боль часто становится более заметной по мере роста опухоли».

Потеря аппетита, особенно если пациент замечает отвращение к мясу.

Проблемы с пищеварением, затрудненное переваривание жирной пищи, что приводит к маслянистому стулу с неприятным запахом и диарее.

Впервые возникший диабет.

«Это подчеркивает важность бдительности в отношении своего здоровья, особенно если у вас есть факторы риска, такие как семейный анамнез рака поджелудочной железы или курение».

Этот вид рака может быть трудно обнаружить. При одном из самых низких показателей выживаемости знать симптомы рака поджелудочной железы очень важно – чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение.Врач-онколог предупредил, что это состояние часто может оставаться незамеченным, пока оно не достигнет запущенной стадии, но поделился первыми симптомами, которые могут появиться.Что касается необъяснимой потери веса, он объяснил:Если вы обнаружите, что ваша кожа и глаза становятся более желтыми, ваша моча приобретает более темный оттенок желтого или оранжевого цвета, а стул бледный, это еще одна ранняя причина для беспокойства, - сказал доктор...А если вы испытываете боль в желудке или спине, которая сначала приходит, уходит и усиливается после еды или лежания, это еще один ранний индикатор потенциального рака поджелудочной железы.Если у вас возникли какие-либо из вышеперечисленных ранних симптомов, очень важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы получить совет.Симптомы рака поджелудочной железы обычно становятся заметными, когда заболевание находится на поздних стадиях, после того как опухоль проникла в окружающие ткани или распространилась на отдаленные органы. Это одна из причин, почему раннее выявление рака поджелудочной железы является сложной задачей и почему рутинная процедура осмотры у врача или терапевта очень важны.Рак поджелудочной железы — грозный противник, но раннее обнаружение может значительно повысить ваши шансы на его преодоление. Ознакомьтесь с этими тревожными сигналами и симптомами, и если вы или кто-то из ваших знакомых испытываете их, немедленно обратитесь за медицинской помощью.Помните, лучше проявить осторожность и пройти обследование, чем откладывать, поскольку раннее вмешательство часто является ключом к более благоприятному результату. Ваше здоровье всегда должно быть главным приоритетом.Ранее МедикФорум писал о пользе отжиманий для здоровья.

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